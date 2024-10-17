黃金鼠夢中驚醒覺得口渴　手扶吸管「喝到度估」閉眼原地登出

實習記者陳安榆／綜合報導

寵物IG@hamstorange0803飼養一隻可愛的黃金鼠「柑仔」，這天牠睡得香甜，睡醒後覺得口渴，半夢半醒間分不清楚現在是作夢還是現實，喝到一半兩眼瞇瞇差點睡著，甚至站在原地懷疑鼠生。只見牠發呆的同時眼皮漸漸越來越沉，快要睡著的瞬間才想起來自己還要喝水，之後便滿足地睡回籠覺，呆愣的反應剛好被主人記錄下來。



柑仔綽號鼻鼻，是一隻今年8月回家的黃金鼠，牠經常在睡夢中突然爬起來尿尿、喝水、吃東西，有一天醒來喝水的過程居然在打瞌睡，通常牠都會回窩裡繼續睡，沒想到這次站著「邊喝邊睡」的反應宛如在夢遊。飼主提到，柑仔是一隻膽小又敏感的倉鼠，個性溫和喜歡讓人撫摸，不過牠不喜歡被抱起來，雖然出來籠子外面總是膽戰心驚，放風的時候卻又喜歡往有陰影的縫隙鑽，愛皮又會怕，矛盾的反應讓網友萌翻。

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根據「動物保護資訊網」指出，黃金鼠是一種夜行性動物，警戒性強，所以白天的時候更喜歡躲在陰暗的地方。倉鼠需要倚賴啃咬物品來磨牙，為了確保鼠鼠的安全，避免家具、電線遭到啃食損壞，甚至是引發安全問題，建議飼主使用堅固且縫隙小的籠子作為飼養設施。黃金鼠是獨居性的動物，雖然親人但面對同類則是攻擊力極強，獨籠飼養不只可避免打架，也能避免過度繁殖的問題出現。

▲柑仔一歲生日。（圖／翻攝自IG／@hamstorange0803）