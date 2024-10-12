夏天好熱！鬆獅蜥享受沖水「爽到變瞇瞇眼」　平時會窩媽咪大腿上

記者賈沐蓉／綜合報導

住在美國內華達州的一隻鬆獅蜥柏蒂(Bertie)為了消暑，於是在院子裡在接受主人的沖澡服務。影片中可以看到主人拿著灑水器噴水，而柏蒂趴在地上舒服的享受淋浴，瞇起眼睛的模樣看起來非常放鬆。

▲鬆獅蜥正在享受沖澡，舒服的瞇起眼睛。（圖／翻攝自Instagram/bertieisadragon）

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根據飼主在IG上的分享，可以看到柏蒂先是主動朝水柱的方向移動，並停在一個可以稍微被水噴到的位置，中間甚至舒服到閉上眼睛，感受水霧帶來的清涼感，後來甚至大膽的主動靠近，直到覺得夠涼快了才爬到草坪上。這則可愛的影片也引來留言區網友紛紛讚嘆「天啊，太萌了！」、「我超愛看牠們在『雨』中玩耍」，也有人分享自家鬃獅蜥超怕水「牠一秒就會消失」。

柏蒂是被飼主救援回來的鬆獅蜥，非常喜歡去外面散步曬太陽，經常在馬麻的監督下探索後院。此外牠的個性也非常溫和，不但能趴在馬麻的腿上一起盪鞦韆，被小孩子抱著摸也不會反抗，即使生氣了也只會鼓起臉頰威嚇，只要馬麻安撫一下就能恢復正常。

▲柏蒂不但可以跟馬麻一起盪鞦韆，被小朋友摸也不會反抗。（圖／翻攝自Instagram/bertieisadragon）

鬆獅蜥主要分布於澳大利亞東半部，是地棲型爬蟲類。全長約40公分，最大可達到49公分，主要以昆蟲與植物為食。牠們的平均壽命約在8至10年左右，有些甚至能活到12年以上，最大的特色是可以透過鼓脹顎須的方式虛張聲勢。目前在台灣也有人將其作為寵物飼養。



▲柏蒂正在享用牠的青菜大餐（圖／翻攝自Instagram/bertieisadragon）