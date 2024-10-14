獅子小辛翻肚肚午睡　醒來「鬃毛炸開」反差神似大貓咪

記者賈沐蓉／綜合報導

壽山動物園14歲獅子小辛非常喜歡躺在鋁條床上睡午覺，四腳朝天攤開肚皮的模樣也被園方完整錄下，而剛醒來的牠顯然有點「起床呆」，絲毫沒注意到自己的鬃毛在睡覺時被弄得亂七八糟，萬獸之王一臉濛的樣子配上炸開鬃毛的反差讓人覺得非常可愛。

▲剛睡醒的小辛：我是誰？我在哪？（圖／翻攝自Facebook／壽山動物園）

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影片中可以看到，小辛躺在涼爽的鋁條床上，四腳朝天的扭動自己龐大的身軀，打算「喬」一個躺起來最舒服的位置，中間雖然一度快從邊緣滾下去，但小辛很好把握平衡所以平安無事，而牠的鬃毛也在睡覺的過程中被弄得炸開，但剛起床的牠顯然還沒完全清醒，有些迷茫的眼神配上亂糟糟的毛，也讓往友忍不住大呼「這根本就是大貓咪啊！」。

▲伸懶腰的獅子小辛，放鬆的模樣就像隻大貓咪。（圖／翻攝自Facebook／壽山動物園）

除了小辛，動物園還有大姐、二哥、小乖這3隻獅子，其中小辛跟牠的太太小乖一起住，而牠也非常寵老婆，不但被小乖偷打屁股不會生氣，甚至對方拿牠「饋咖」也完全不會反抗。小辛與小乖一起上班時，經常有機會看到兩隻一起靠在樹陰納涼、放閃的畫面。

▲小乖的腳大剌剌的直接「饋」在小辛身上，但寵老婆的小辛逆來順受。（圖／翻攝自Facebook／壽山動物園）

雖然影片中的小辛看起來有點傻傻的，但其實牠也有威風凜凜的一面，接近閉園時間時，小辛會和園內其他獅子用「獅吼功」聊天。壽山動物園保育員的分享，獅子們的吼叫聲甚至大到可以讓水盆裡的水產生明顯震動，經常讓遊客誤以為是園區催促遊客離場的特殊廣播，但園方也澄清獅吼聲「係金A啦」。

▲小辛：之前只是角度問題，平常的我可是很威風的！（圖／翻攝自Facebook／壽山動物園）