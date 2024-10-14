高屏首例通報！黑熊受困「右前掌斷裂」　20餘人救援

▲屏東縣霧台鄉大武社區發展協會發現台灣黑熊受困套索立即通報。（圖／林保署屏東分署提供）

圖文／鏡週刊

日前屏東縣霧台鄉大武部落附近一處原住民保留地發現有台灣黑熊受困套索，村長通報林保署屏東分署後，分署動員20餘人至現場救援，成功救援黑熊脫困並給予治療，目前黑熊的右前掌因受困套索導致掌股斷裂，但狀況穩定。

林業及自然保育署屏東分署9日下午近4點接獲屏東縣霧台鄉大武村麥庸正村長通報，大武社區發展協會執行生態服務給付的棲地巡護時，在大武部落旁海拔僅513公尺的原住民保留地發現有台灣黑熊受困套索，分署立即會同屏東科技大學野生動物收容中心並動員20餘人至現場與族人合力救援，在現場麻醉檢傷後，連夜將黑熊後送並於隔日清晨12點抵達屏科大野生動物收容中心。

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經詳細檢查，受困黑熊是亞成體母熊，體重約20公斤、站立高度約1米，右前掌因受困套索導致掌股斷裂，但目前狀況穩定。

▲屏東科技大學保育類野生動物收容中心執行檢傷救傷工作。（圖／林保署屏東分署提供）

屏東分署表示，此次黑熊通報救援是高屏地區首例，高屏山區原本即有黑熊分布，近年更逐漸接近淺山聚落。由於山村農民或族人為防範獸害或傳統狩獵會在農地或保留地布放套索，以往雖有黑熊受困套索傳聞，但可能因山村民眾多誤解使用套索是違法行為，不敢聲張，因而從未接獲通報，也可能有黑熊因此無辜喪命。林業自然保育署因而積極宣導「誤捕黑熊及時通報並協助救援即可免責」的正確觀念，並且與山村社區合作推動黑熊生態服務給付，由居民自主巡護棲地與監測生態，此一首例通報實具有里程碑的意義。

屏東分署進一步說明，參與此次救援的除了屏東分署潮州工作站、野聲環境生態有限公司及國立屏東科技大學保育類野生動物收容中心人員外，之所以能快速完成救援的關鍵，是大武部落參與黑熊生態給付自主巡護隊員在發現第一時間就立即撥打電話通報分署，而且還提供現場影像，讓救援團隊得以評估現場環境及規劃動線；此外，隊員也同時邀集部落族人到場協助救援工作，因此除了6名大武部落族人外，投入救援的還包括霧台鄉長巴正義與同仁等公私部門總共20餘人。

▲屏東分署同仁與部落族人一同拆除套索。（圖／林保署屏東分署提供）

針對本次通報及協助救援的族人，屏東分署將會頒發獎勵金給予鼓勵。屏東分署今年已至轄內山村部落辦理33場次台灣黑熊生態服務給付說明會，宣導生態服務給付計畫、誤捕黑熊通報免責等政策，鼓勵山村居民參與黑熊保育。

屏東分署同時再次呼籲，在地部落及農友有傳統狩獵或防範獸害的需求與權利，但為免誤捕非標的物種如黑熊等，因此設計改良式獵具提供有需要的山村居民免費換領，以淘汰市售的大口徑制式套索，並歡迎更多社區部落加入台灣黑熊生態服務給付行列。

民眾如發現野生動物受困，請即刻撥打地方政府服務專線1999、林業及自然保育署24小時通報專線0800-000-930或屏東分署08-7236941；若不慎誤捕或誤傷保育類野生動物，切勿私自處理，只要立即通報、協助救援就不會被究責。



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