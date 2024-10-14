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毛孩咳嗽、呼吸困難？　台灣3成家犬感染心絲蟲

圖文／NOW健康

研究調查顯示，國內流浪犬心絲蟲感染率高達50%至60%，而家犬感染率也不低，約30%，專家提醒，犬貓容易感染心絲蟲，導致心臟右心室肥大、瓣膜疾病、肺動脈內膜炎與栓塞等，飼主應注意飼養環境清潔，落實巡倒清刷作業，以降低蚊子孳生，降低心絲蟲症風險。

全台犬貓突破279萬隻　寵物健檢不可少

農業部112年全國家犬、家貓飼養數量電訪調查報告顯示，全國推估家犬數為148萬0637隻，家貓數則有131萬1449隻，犬貓合計數量已達279萬隻，新北市動保處表示，跟人類一樣，毛小孩愈來愈長壽，也會出現慢性疾病，寵物健檢對毛孩的健康照護顯得格外重要，飼主務必定期陪同至動物醫院，接受健康檢查。

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新北市動保處提醒，飼主關心家中毛寶貝健康，應從「心」做起，毛寶貝們在7歲以後，心臟功能逐漸變差，而心臟疾病種類繁多，建議年輕時定期接受健康檢查，早發現早治療，降低毛寶貝死亡風險。

守護毛孩健康　站長教你怎麼餵食寵物

瑞芳動物之家站長王嚴緖表示，飼主務必定期帶著幼齡寵物至獸醫院接受健康檢查，早期篩檢是否有先天性心臟疾病問題，了解心臟目前健康狀況。

餵食寵物方面，王嚴緖建議，犬隻以低鈉、優質蛋白、Omega-3脂肪酸、蔬果及營養均衡為原則。貓隻則喜歡原型食物、牛磺酸（雞肝、豬肝、鮪魚）、左旋肉鹼（牛、魚）、魚油及輔酶Q10補充。至於照護上，飼主務必控制寵物體重，避免室內外溫差過大，以及不要讓寵物激烈運動，情緒劇烈波動，才能降低心臟負荷。

確診心絲蟲怎麼辦？完整治療是關鍵

值得注意的是，犬貓容易感染心絲蟲，一旦感染，將導致心臟右心室肥大、瓣膜疾病、肺動脈內膜炎與栓塞等。王嚴緖說，蚊子孳生，與心絲蟲症風險息息相關，飼主應維持環境清潔，避免容器積水，孳生蚊蟲。

觀察發現，流浪犬隻常有咳嗽、運動耐受性降低、呼吸困難等症狀，抽血以檢驗套組檢查常可見心絲蟲感染陽性反應，主要原因在於救援浪犬所生存的環境惡劣，蚊蠅孳生，適合心絲蟲傳播的環境。

研究調查顯示，國內流浪犬心絲蟲感染率高達50%至60%，而家犬感染率也不低，約30%，王嚴緖提醒，必須接受完整治療，投予心絲蟲治療藥及抗血栓藥，並給牛磺酸補充劑，降低心臟病機率。即使確診心臟病，飼主只要遵守醫囑，規律讓毛小孩用藥，定期陪同回診，毛寶貝也能過著幸福的晚年。


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關鍵字： NOW健康心絲蟲

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