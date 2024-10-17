13歲老狗後腿不能走被拋棄　穿上吊帶「再次起身」興奮趴趴走

▲老黑狗後腿不能走被拋棄，所幸遇到善良的人相救。（圖／翻攝自Facebook@Stray Rescue of St. Louis）

記者賈沐蓉／綜合報導

美國密蘇里州一隻後腿受傷的老黑狗被拋棄在路邊，當時牠後腿無法走路，身上滿是跳蚤，而路過的莎拉·邦尼(Sarah Barney)對牠伸出援手，後來這隻狗被當地的動物收容所救走，現在身體已經康復，還會對鏡頭露出幸福的微笑。

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▲狗狗被發現時全身嚴重脫毛。（圖／翻攝自Facebook／Sarah Barney）

莎拉分享，當時這隻狗待在一個滿是糞便和髒毯子的鐵籠裡，身邊還有一隻已經死掉的小狗，當時牠不但無法自己站起來，原本黑色的毛髮也因為跳蚤東禿一塊西禿一塊，此外皮膚還有很多因為尿液糞便造成的紅腫。莎拉先將狗狗帶去看獸醫，也將這件事情發布在臉書上尋求幫助。

後來這隻狗狗被命名為為卡第B(Cardi B )，儘管身體狀況不佳，但牠仍非常親人，即使只能拖著身體移動也要待在人身邊。幸運的牠被聖路易斯流浪動物救援隊(Stray Rescue of St. Louis)接手照顧，並發現牠已經是13歲的老狗，於是隊員們使用特殊的吊帶帶卡第B散步，而好久不曾站起來走路的牠也非常興奮，迫不及急待的想到處東聞西聞，之後甚至學會了使用輪椅。

▲卡第B：好欸！等等要去哪玩？。（圖／翻攝自Facebook／Stray Rescue of St. Louis）

隨著卡第B的狀態越來越好，救援隊也開始替牠招募寄養家庭，現在也已經成功住進新家，原本嚴重脫毛的皮膚已經被黑的發亮的皮毛覆蓋，變成了一隻看起來非常健康的快樂狗狗。網友們也對卡第B的轉變感到非常高興「看看那漂亮的狗狗！！！」、「現在牠看上去過得很好」、「祝福牠，牠看起來好多了 」。

▲住在中途家的卡第Ｂ，跟剛被找到時判若兩狗。（圖／翻攝自Facebook／Stray Rescue of St. Louis）