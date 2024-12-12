義大利靈緹犬酥緹認錯撞衫媽媽啦！　心虛偷瞄主人「不是故意的」

實習記者陳安榆／綜合報導

IG@sooty.and分享影片，義大利靈緹犬酥緹和家人一起去寵物友善餐廳，安靜的牠讓媽媽猜測是不是睡著了，沒想到一回頭，牠居然睡在隔壁客人身旁，原來是併桌的女生穿著和飼主神似，才會讓酥緹認錯人。網友紛紛好奇究竟有多想睡覺，才會連靈敏的狗鼻子都沒嗅出這不是媽媽的味道。

▲義大利靈緹犬酥緹。（圖／翻攝自IG／@sooty.and）



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酥緹是一隻2歲的狗狗，去年3月的時候被收養，目前是狗狗模特兒，飼主經常在IG發布牠的美照。媽媽提到，酥緹性格溫和不怕生，能動能靜脾氣非常好，已經很習慣外出了，只要是和家人出門吃飯時都會乖乖坐在一旁睡覺，而且非常黏自己，睡覺的時候一定要貼著媽媽，在家的話還要蓋被子才能睡著。沒想到酥緹這次吃飯睡在陌生人旁邊，也讓媽媽感到意外，心虛的小表情像是在說「我錯了」，搞笑的一幕剛好被記錄下來。

▲酥緹是狗狗模特兒。（圖／翻攝自IG／@sooty.and）



飼主曾經測試酥緹的忠心反應，看看家人遇到危險的時候牠會不會來救，一開始爸爸假裝是壞人，要把媽媽打倒在地上，酥緹見狀馬上用小小的身體護住媽媽的臉和脖子，把她的臉緊緊貼在自己臉上，讓飼主感動不已。然而換成媽媽扮演壞人時，酥緹居然叼著玩具站在一旁助陣，差別待遇讓爸爸感到又吃醋又無奈。

▲酥緹非常黏媽媽。（圖／翻攝自IG／@sooty.and）



值得一提的是，酥緹的主人是有先詢問過隔壁客人的意願才記錄下可愛的一幕，雖然現在有越來越多的寵物友善餐廳，不過飼主仍然要注意自家的毛小孩應避免打擾其他正在用餐的他人，並且遵守寵物落地或裝籠的規定，帶毛孩子出來玩的同時才能共創和平又乾淨的用餐環境。