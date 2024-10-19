親眼見愛貓遭洪水沖走　8天後遇見白色身影感動「你還活著！」

▲柯林斯家的露營車被洪水沖走。（圖／翻攝自Camille Collins臉書）



記者李依融／綜合報導

海倫颶風(Hurricane Helene)侵襲美國北卡羅萊納州西部，在當地經營農場的柯林斯(Collins)夫婦親眼見到愛貓布蘭科(Blanco)被洪水沖走，這個場面讓他們心碎，沒想到8天後家人在附近的山頭看到布蘭科的蹤影，讓全家人都激動不已。

柯林斯一家經營農場，他們和婆婆、小叔等親戚分別住在5輛露營車中，今年（2024年）初他們在一個堆肥桶中發現了落難的白貓布蘭科，並決定收養這隻小可愛。然而遇到海倫颶風侵襲，洪水短短幾分鐘就造成生命威脅，當時只有柯林斯的婆婆與小叔在家，兩人親眼見到布蘭科為了躲避洪水跳上露營車頂，沒想到車子直接被沖走，貓咪原本想跳到鄰居家更高的地方卻失敗了。

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▲柯林斯的婆婆與叔叔親眼見到愛貓沒有逃過洪水的無情。（圖／翻攝自Camille Collins臉書）

婆婆與小叔將這件心碎的是告訴柯林斯夫妻倆，一家人心如刀割，他們都覺得再也見不到愛貓了。8天後小叔在附近的山頭看到了一隻白貓，和他們家的布蘭科長得非常像，柯林斯夫妻倆也帶著孩子趕過去，發現這的確就是消失在他們眼前的愛貓。

柯林斯一家的農場在颶風中被毀，他們目前正在積極重建，儘管家園心血被洪水淹沒，但他們心裡很慶幸，包括布蘭科在內全家人都活了下來，能夠一起再次為夢想努力。

▲布蘭科平安回到家人身邊。（圖／翻攝自Camille Collins臉書）