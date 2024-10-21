飼主示範「烏龜召喚術」　搖晃樹葉蘇卡達象貴立刻加速

▲蘇卡達象龜被美食吸引，快速的跟著飼主。（圖／翻攝自Instagram／two_tortoises_diary）

記者賈沐蓉／綜合報導

馬來西亞一位飼主表演如何「召喚」自家蘇卡達象龜，影片中飼主只是晃了晃手上的樹葉，龜龜就高興的跟過來，最後這隻大烏龜也成功的吃到了馬麻手上的樹葉。

根據飼主在IG上分享的影片，她先是拿著一把樹葉走到蘇卡達象龜「肥妞」身邊，此時的肥妞對馬麻的出現毫無反應，繼續喝著地上的水。不過當馬麻一晃動樹葉，肥妞就立刻拋下手邊的事情，開心的跟著飼主走了一小段，最後這隻聰明的烏龜也獲得了樹葉點心。

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肥妞與馬麻的感情相當好，會主動討摸摸，但摸得太久也會不開心或是轉頭避開，牠同時也是一隻「跟屁龜」，當飼主在庭院時會跟在腳邊，也會蹭蹭撒嬌。除了肥妞外家裡還有另一隻叫「黑黑」的櫻桃紅腿龜，而大了好幾倍的肥妞哥哥對黑黑妹妹也很好奇，當牠們在同個活動空間時，肥妞總會想靠近妹妹，似乎是想更仔細的觀察。

▲肥妞跟妹妹黑黑打招呼，同時也對牠很好奇。（圖／翻攝自Instagram／two_tortoises_diary）

蘇卡達象龜是世界第三大陸龜，原產地分佈在非洲撒哈拉沙漠、西非一帶，食物偏好高纖維低蛋白的食物，任何植物都可取食，並且可以從食物中攝取足夠的水分。因為幼龜時期的外觀非常可愛，經常被當作寵物飼養，但長大後的體型、食量、需要的活動空間以及對周遭擺設的破壞力導致牠們容易被棄養，因此飼養前需多加考慮。

▲臺北市立動物的兩隻蘇卡達象龜（圖／翻攝自Facebook／臺北市立動物園）