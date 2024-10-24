砸8萬買「大眼泰迪犬」萌翻！她接回家傻眼：被畫了防水眼線液

▲店家為了拍出無辜大眼的可愛照片，竟幫小狗「畫眼線」。（圖／擷取自微博）

圖文／CTWANT

現代社會有越來越多人選擇不婚不生，而是透過飼養毛孩獲得陪伴與心靈寄託，大陸浙江省嘉興市一名蔡姓女子日前花了逾8萬元台幣，網購一隻迷你型貴賓狗，怎料將小狗接回家後才發現，店家為了拍出無辜大眼的可愛照片，竟幫小狗「畫眼線」，甚至不惜剪耳整形，以便賣出好價錢。

根據陸媒報導，蔡姓女子日前在一間寵物買賣網購平台，砸下18888元人民幣（約新台幣8.4萬元）購買一隻外型宛若泰迪熊的奶茶色貴賓狗，她欣喜將狗狗接回家中，卻赫然驚見幼犬被畫了黑色眼線，「我仔細一看，發現狗狗的眼線往外浸染開來了，原來店家給狗狗畫了內眼線和外眼線，而且眼線還是防水的。」

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▲狗狗卸妝前後模樣曝，擦掉眼線後眼睛小了一圈。（圖／擷取自微博）

不僅如此，蔡女透露，當下她立馬檢查狗狗還有哪裡被動過手腳，結果竟發現狗狗的可愛「米奇耳」其實是被剪出來的，上面還留有傷口癒合後的結痂疤痕，讓她不捨直呼太殘忍，後悔若早知道毛孩會被這樣對待，自己當初一定不會花錢買寵物。

對此，網友紛紛回覆，「本來以為高價買了品相好的，原來是整過容的」、「本來就不該買啊～沒有買賣就沒有傷害」、「好好對待牠，已經夠苦了」、「太可憐了，不要把牠退回去，好好愛牠可以嗎」、「到底是誰在喜歡畸形的『米奇』耳」、「愛狗人士在哪裡？快去端了這家店，虐待動物。」

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