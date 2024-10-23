汪散步遭「未牽繩狗」直衝攻擊　媽堅持報警：為了毛孩不怕麻煩

▲菲菲散步快到家了，卻被沒牽繩的狗狗攻擊。（圖／粉專「米克斯菲菲的走跳日記」提供）



記者李依融／綜合報導

13歲米克斯黃狗「菲菲」跟媽媽出去散步，卻遇到一隻沒有牽繩的法國鬥牛犬直衝過來，接下來就傳來狗狗的哀嚎與人類的大叫，菲菲的胸口都是法鬥的口水。菲菲媽媽氣得大吼「為什麼沒有牽！」，報警後回家拿了菲菲的牽繩給對方，要求立刻將狗狗牽好。

菲菲媽媽21日上午帶愛犬散步，繞了一圈回到社區門口，卻看到一隻沒有牽繩的法國鬥牛犬，正想帶著菲菲繞開，法鬥頓時直直衝過來，接著就是菲菲哀嚎、人類大叫，對方飼主才趕緊來將狗抱起。

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▲菲菲胸口都是對方狗狗的口水，媽媽則是有些微擦傷。（圖／粉專「米克斯菲菲的走跳日記」提供）

菲菲媽媽氣得大吼「為什麼沒有牽！」，對方則解釋牽繩昨天斷掉了，而法鬥不僅沒有牽繩，也沒有胸背，整隻是「裸體狀態」。菲菲的胸口都是對方狗狗的口水，媽媽一邊擔心寶貝受傷，也擔心菲菲以後對狗狗的反應，最後她決定報警捍衛菲菲的安危，也避免法鬥或其他狗狗因為沒有牽繩發生意外。

菲菲媽媽說，對方飼主一直道歉希望能給一次機會，她覺得「如果今天菲或是法鬥有事，誰給他們機會？」，因此她堅持報警，並回家拿了一組胸背牽繩給對方並說「要不是為了狗，我才不理你」。

▲經過這次衝突，媽媽擔心菲菲的身心有無大礙。（圖／粉專「米克斯菲菲的走跳日記」提供）

菲菲媽媽接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，所幸菲菲檢查後並沒有明顯傷勢，但是當晚做夢頻率變多，這幾天遛狗時也刻意避開其他狗狗，慢慢觀察菲菲的反應。事實上這並非菲菲第一次遇到沒牽繩狗狗的衝突事件，今年2月他們到寵物樂園玩，突然被靠過來的狗狗咬上臉，媽媽同樣採取申訴，對方被列為攻擊性犬隻，並要求「出入公共場合必須由成年人伴同，並以長度不超過1.5公尺之繩或鍊牽引及配戴口罩。」

▲媽媽強調牽繩非常重要。（圖／粉專「米克斯菲菲的走跳日記」提供）

菲菲媽媽解釋，她並非想找麻煩，但是為了菲菲和其他毛孩的安全，她不怕麻煩，「如果能因為我所謂『小題大作』的行為，而讓一隻小動物免於走失、受傷甚至死亡，或是保護了其他路人的安全，我願意。」

對於遭到未牽繩的狗狗攻擊該如何處理，菲菲媽媽也分享經驗。

1.首先最重要的是報警，確保未來能聯繫到雙方。

2.看事發當下附近的監視器，盡快調到畫面留存。

3.毛孩或人受傷，請就醫並開立證明。攻擊的犬隻可通報為攻擊性犬隻列管，人類受傷可向對方提出刑事賠償。

4.沒有牽繩可向在地動保處檢舉，並附上影片、對方相關資料等。

菲菲媽媽認為，牽繩不是束縛而是保護，「沒有人想花時間、精力處理這些事情，還要好好照顧自家毛孩受傷的身心，源頭就是一定要有牽繩。」為毛孩繫上牽繩，才能將發生意外的機率降到最低。

▲菲菲今年過13歲生日，路人都知道牠出來慶生。（圖／粉專「米克斯菲菲的走跳日記」提供）

▲牽繩不是束縛，而是對毛孩的保護喔！（圖／粉專「米克斯菲菲的走跳日記」提供）