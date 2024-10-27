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老人過世愛貓遭不肖子棄養！橘貓回望一眼熟悉的家...落寞走了

大陸一名老人過世後，子女竟然把他的愛貓棄養，鄰居拍下牠落寞的神情，惹哭一眾網友。（圖／翻攝自小紅書／松江貓貓俠）

▲鄰居拍下橘貓落寞的神情，惹哭一眾網友。（圖／翻攝自小紅書／松江貓貓俠）

圖文／CTWANT

家貓也是家人，不該隨意棄養！大陸上海有一戶人家，疑似家中老人逝世，老人的子女卻狠心將他生前飼養的愛貓棄養，被鄰居發現貓咪在家門外徘徊凝望，最終黯然離開。此消息被分享到網上後引發網友熱議，許多人十分擔憂貓咪的安危，因為愛貓人都清楚「家貓在外沒有生存能力」。

近日小紅書上一名網友「松江貓貓俠」分享一個令人心碎的棄養事件，他轉發位在松江區一個社區的群組對話記錄，有住戶發現一隻橘貓在16號11樓徘徊，詢問是否有人的貓咪走丟；怎料，沒過多久有一戶人家回應，「大概是我哥哥家的貓，不要了，養貓的人死了，誰要誰領家去好了。」

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松江貓貓俠看到社區住戶的對話記錄，了解狀況是社區某一戶家中老人去世，但老人養的貓沒有被妥善安置，卻在最近天氣轉涼，甚至有點冷的狀況下把橘貓扔出家門，讓他痛心批「真的是好孝順的子女」，並十分擔心被棄養的橘貓要怎麼在外面生活，直言家貓在外面根本沒有生存能力。

根據對話記錄中的鄰居拍下的橘貓照片，牠被丟出家門應該十分錯愕，待在家門外徘徊，癡癡凝望著家門口等待有人把牠帶進去，過了一段時間才發現自己被丟掉了，才轉頭黯然離開。

橘貓的樣子看哭一眾網友，紛紛留言痛批老人的子女，「要老人的房子，不要老人的貓」、「養兒不僅不防老，連自己精心養大的貓都要被遺棄，老人家在天有靈該有多傷心」、「貓經歷一生最悲慘的時刻-家破人亡」；另外也有不少人表態想認養這隻可憐的橘貓，松江貓貓俠也請想領養的人可以傳訊息跟他聯絡。

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