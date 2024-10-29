柯基「小黃瓜」見媽趴地上找玩具　一臉問號靠近：需要幫忙嗎？

實習記者陳安榆／綜合報導

小黃瓜是一隻三色的垂耳柯基，這天發現媽媽趴在地板上找牠的玩具，有身高優勢的牠立刻湊過來幫忙，看看有沒有掉進床底下。可愛的牠時不時好奇看著手機鏡頭，怕自己錯過了什麼好玩的事情，小表情彷彿在說「媽媽，妳一個人偷偷的在幹嘛」，特別的反應讓主人笑翻。

▲小黃瓜幫媽媽一起找玩具。（圖／翻攝自Threads／@i_am_cucumber_1206）

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飼主透露，小黃瓜平常就是一個好奇寶寶，面對任何事都想參與、嘗試看看，而且也非常黏人，在家裡面基本上是家人走到哪，牠就跟到哪，就算是在公園裡和狗狗好朋友玩得很開心，一但發現主人消失了，牠就會立刻停止玩耍，並開始四處尋找，找到後會立馬飛奔過去，非常依賴飼主。

▲小黃瓜是少數的垂耳柯基。（圖／翻攝自Threads／@i_am_cucumber_1206）



影片一經發佈立馬就有超過3.8萬次觀看，逗趣的一幕讓網友們紛紛調侃「牠是覺得你找不到才來笑妳的吧」、「眼神像是在說：妳到底行不行」、「瓜瓜在想這邊有沒有好吃的」，小黃瓜賊賊的表情也是讓媽媽覺得搞笑又可愛。

▲小黃瓜個性黏人。（圖／翻攝自Threads／@i_am_cucumber_1206）

