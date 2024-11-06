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你忽略了嗎？寵物焦慮行為背後，反映生活中的情緒壓力　「情緒益生菌」助你科學守護毛孩！

生活中心／綜合報導

▲▼ 你忽略了嗎？寵物焦慮行為背後，反映生活中的情緒壓力　「情緒益生菌」助你科學守護毛孩！ 。（圖／業者）

▲伴侶動物除了陪伴，更是情感支持的角色（圖／快樂奇毛子提供，以下同）

毛孩不僅是主人的陪伴者，牠們的情緒與壓力可能比你想像中更複雜。獨居與多人家庭的生活方式，如何在不經意間影響寵物的心理健康？是時候關注毛孩們的情緒需求，科學守護牠們的快樂！

寵物不只是夥伴，更是情感支持的角色

近年來，隨著現代人生活節奏加快，越來越多家庭開始將情感寄託於伴侶動物身上。根據2024年內政部與農業部的統計，獨居人口比例不斷攀升，約36%的家庭由一人戶組成。對於這些上班族來說，貓狗不僅是簡單的寵物，而是重要的情感伴侶，牠們在日常生活中扮演著舒緩壓力的角色。

伴侶動物的情感價值遠超我們想像。毛孩們用無聲的陪伴撫慰著我們的心靈，在忙碌與孤獨之間提供了溫暖。然而，伴侶動物的價值不僅在於情感的支持，牠們的幸福與健康也直接影響到飼主的心理狀態。正因如此，越來越多的人重視與毛孩之間的情感連結，並期望能為牠們創造更好的生活品質。

壓力無所不在：毛孩也會感到焦慮嗎？

▲▼ 你忽略了嗎？寵物焦慮行為背後，反映生活中的情緒壓力　「情緒益生菌」助你科學守護毛孩！ 。（圖／業者）

▲楊靜宇醫師強調飼主有必要及時識別寵物的壓力來源，並提供適當的照護。

許多人認為，寵物只需照顧牠們的基本需求，如餵食、清潔與健康檢查即可，但實際上，寵物與人一樣，會經歷情緒波動與壓力。貓狗天生的行為模式來自於牠們的野性本能，當這些天性無法被滿足時，情緒問題便隨之而來。

如何識別毛孩的壓力與焦慮徵兆？飼主們可能會忽視寵物因環境或生活變化所導致的情緒變化。許多犬隻在壓力下會出現破壞性行為，像是咬家具、過度吠叫或排尿不當。貓咪則表現為頻繁舔毛、食慾下降，甚至亂尿等行為問題。這些看似無害的小徵兆，實際上是寵物在提醒飼主，它們的情緒已經達到臨界點。

獸醫專家楊靜宇醫師指出，壓力不僅對寵物的心理健康有影響，也會影響其生理狀態。當情緒問題得不到緩解時，寵物可能會出現免疫力下降、消化不良等生理問題，進而影響到整體的生活質量。因此，飼主有必要及時識別寵物的壓力來源，並提供適當的照護。

「情緒益生菌-快樂奇毛子」 幫助毛孩放鬆的科學解決方案

針對寵物的情緒問題，獸醫專家楊靜宇醫師建議，飼主應關注居家環境的改善，是否有病痛狀況並搭配科學的情緒保健方式。「快樂奇毛子益生菌」選用植物乳桿菌株PS128™（Lactiplantibacillus plantarum PS128™），是一種專為平穩寵物情緒而設計的保健品，能透過調節「菌-腸-腦軸」降低壓力賀爾蒙。經台灣臨床動物實驗證實，PS128快樂益生菌可以消除動物壓力，並改善情緒或行為問題，如焦慮、畏懼、攻擊性與分離焦慮等，維持好心情，促進食慾。75%飼主反映，毛孩使用2周就有感。

▲▼ 你忽略了嗎？寵物焦慮行為背後，反映生活中的情緒壓力　「情緒益生菌」助你科學守護毛孩！ 。（圖／業者）

▲快樂奇毛子情緒益生菌，經實驗證實能有效降低犬貓壓力。

楊醫師指出，定期使用「快樂奇毛子益生菌」，結合規律的互動與關愛，能幫助飼主與毛孩建立更深的情感連結，讓動物伴侶在日常生活中感受到更多的安全感與幸福感。

科學養寵，讓伴侶關係更美好

伴侶動物的情緒健康直接影響飼主的幸福感，透過科學化的情緒管理，飼主能更有效地幫助寵物消除壓力，創造更和諧的生活環境。飼主應學會關注毛孩們的情緒需求，透過「快樂奇毛子PS128益生菌」等產品，幫助牠們保持穩定的情緒，共享更多快樂的相處時光。

▲▼ 你忽略了嗎？寵物焦慮行為背後，反映生活中的情緒壓力　「情緒益生菌」助你科學守護毛孩！ 。（圖／業者）

▲快樂奇毛子情緒益生菌，經實驗證實能有效降低犬貓壓力。

快樂毛孩，從情緒開始！讓「快樂奇毛子」為您與您的伴侶動物創造更加美好的生活。「快樂奇毛子」目前也與台灣心輔犬培育團隊合作，幫助許多浪浪情緒變得更穩定，讓牠們順利找到屬於自己的家！更多PS128™快樂奇毛子產品資訊：https://inseed.cc/tn7MN

關鍵字： 快樂奇毛子益生菌寵物保健毛小孩毛孩貓狗

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