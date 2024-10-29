投信口長出神奇手手　狗狗享受郵差薯叔「愛的摸摸」可愛片爆紅

▲狗狗每天都在期待郵差送信。（圖／翻攝自TikTok／djperelman）

記者李振慧／綜合報導

許多飼主會在門口標明「內有惡犬」以免郵差送信時被攻擊，然而國外卻有一隻狗狗超喜歡郵差，每天都會等在家門口等待送信，開心享受郵差叔叔愛的摸摸和拍拍。

飼主在TikTok上分享，寵物犬派珀(Piper)和男郵差傑森(Jason)之間的可愛友情，獲得600多萬點閱。影片中可看到，一發現郵差傑森把手伸進投信口中，派珀早已迫不及待守候在門前，盡情享受傑森愛的摸摸。

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在其他影片中則可看到，傑森還會特地準備零食給派珀，派珀享受完零食後，身體立即緊緊貼在門上接受摸摸時間，恨不得整個身體都想鑽進投信口中。

可愛影片獲得網友留言，「看得出來這是狗狗一天中最喜歡的時刻」、「快點幫牠開門啊啊啊」、「郵差感覺每天也很享受這一刻」、「畫面看起來很可愛，又有點可怕」、「狗狗覺得奇怪，這門為什麼會長出神奇手手」。

飼主表示，郵差幾乎每天早上都會來和派珀打招呼，這是每天派珀最喜歡的時刻，如果當天郵差沒有出現的話，派珀會感覺有點失落。