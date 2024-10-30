東森寵物歡迎求職銀髮族　Uber eats首購滿額現折200元

▲36位大哥大姊參與東森寵物職場體驗活動。（圖／東森寵物提供）



記者李依融／綜合報導

東森寵物拓展中高齡勞動市場，實現企業社會責任，特別舉辦「中高齡哥姊職場體驗活動」，歡迎36位中高齡哥姊來深入了解寵物行業，並實地體驗東森工作環境。參加者們展現熱情，實作核對商品、整理寵物商品等操作，讓東森寵物的主管表示，非常期待這些擁有豐富經驗的中高齡人才能夠加入這個溫暖的團隊。

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▲大哥大姊相當積極參與，展現十足熱情。（圖／東森寵物提供）

東森寵物25日與雙北市政府就業服務處及南港銀髮人才服務據點攜手合作，在中和區東森寵物東森廣場店舉辦職場體驗活動，許多哥姊積極詢問東森的福利及工作挑戰，並與東森寵物的台北、新北區區經理進行深入探討。公司代表說明，即使無寵物產業背景，公司亦提供完善的培訓支持，讓每位加入的哥姊都能無憂上手。

▲東森寵物為中高齡求職者提供彈性工時制度，使員工能在工作和生活取得平衡。（圖／東森寵物提供）

此外為兼顧生活，東森寵物還為中高齡求職者設置了彈性工時制度及穩定的薪資福利，使員工能在工作與生活間取得良好平衡。未來東森將繼續為每位員工提供發揮才能的空間，使他們成為毛小孩們的「守護者」，將愛與關懷傳遞至每個家庭。

▲大哥大姐們對於東森寵物的工作相當有熱忱。（圖／東森寵物提供）

6周年慶感恩大回饋，UberEats消費滿額即享$200折扣！

歡慶東森寵物6週年，東森寵物也攜手UberEats推出多重優惠！生鮮雜貨首購用戶使用專屬折扣碼「東森寵物新上線」，12月31日前單筆消費滿399元，即可享立減200元的超值折扣優惠。

10月30日（三）至11月8日（五）期間，凡在UberEats訂購東森寵物商品並留下五星好評，立即贈送60元購物折價券一張。此次聯名活動提供品牌飼料6折起、藍鑽貓砂特價優惠等，更多優惠盡在東森寵物與UberEats聯合專區。

東森寵物致力於營造愛心友善的職場環境，並藉此機會加強社會各階層的勞動連結，同時透過品牌聯名活動，讓更多消費者享受寵物生活的便捷與實惠。東森寵物邀請社會各界人士加入，共同為寵物生活注入更多愛心與創意。

▲載Uber eats購買東森寵物商品，享優惠！（圖／東森寵物提供）

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【關於東森寵物】

東森寵物，全國最大的寵物連鎖通路店，現已擁有131間門市，是台灣規模最大的連鎖寵物品牌。我們提供全方位的寵物產品、高品質的美容服務，以及最完善的連鎖住宿服務。擁有超過300位專業美容師，服務遍及全台，確保每一位毛孩都能享受最頂級的照顧。此外，我們與成立超過30年的慈愛動物醫院合作，擁有超過70名獸醫師的專業醫療團隊，為所有毛寶貝提供即時且專業的醫療護理。我們關心每一個生命，致力於提供最優質的產品與服務，讓每一位寵物和飼主享受幸福美滿的生活。