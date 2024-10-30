家裡出現「南瓜怪」詭異搖頭　三花貓又變「幽靈」超認真過萬聖節

記者李依融／綜合報導

萬聖節來臨，家裡出現了活生生的「南瓜怪物」，讓貓奴忍不住先拿手機錄影，原來是三花貓「短腿妹」看到小奴才隨手亂丟的南瓜燈籠，自告奮勇演起「南瓜怪」的角色。

粉專「吃瓜小牛豬豬隊友1234」在《ETtoday寵物雲》社團「有點毛毛的」投稿，只見家裡突然出現一個「飛碟南瓜怪」，活靈活現地在詭異竄動，成為最應景的萬聖節裝扮，而南瓜怪的誕生緣起於「被遺棄的南瓜燈」。

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▲短腿妹稱職地扮演起南瓜怪。（圖／有點毛毛的／粉專吃瓜小牛豬豬隊友1234投稿）



媽媽表示，這是兒子第一次體驗幼兒園萬聖節活動，上周便和先生一起完成變裝道具，偏偏計畫趕不上變化，兒子因為腸病毒必須在家隔離一周，完工的南瓜燈就被隨手丟在地上。三花貓「短腿妹」是個好奇寶寶，上周才去結紮因此還戴著防舔頸圈，路過被遺棄的南瓜燈，便好奇地探頭進去，沒想到不偏不倚地卡住了，直接變成頭套，牠也成為家裡最認真營造萬聖節氣氛的一員。

▲短腿妹的幽靈裝扮原因好無辜。（圖／有點毛毛的／粉專吃瓜小牛豬豬隊友1234投稿）

事實上短腿妹的萬聖節變裝派對還沒結束，這天牠又把自己塞進外套的袖口，就像是「灌香腸」一樣，似乎想扮成幽靈，但露出萌萌的小臉好可愛。媽媽原本想質問是不是兒子的傑作，但想到兒子根本抓不住貓咪，猜想是因為兒子一直嚇唬貓咪「剪指甲、剪指甲」，短腿妹才會塞進自以為安全的地方。

雖然小奴才的第一次萬聖節活動因為生病泡湯，但短腿妹的生動變裝，讓今年萬聖節特別有氣氛，爸爸媽媽辛苦做的南瓜燈籠也沒有白費。

▲短腿妹因為結紮戴上防舔頸圈。（圖／有點毛毛的／粉專吃瓜小牛豬豬隊友1234投稿）