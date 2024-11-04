上班不要私自餵食同事！　白袋鼠啃牧草一轉頭被兔豚叼走

記者李依融／綜合報導

Threads網友@miinnn_1107到宜蘭的農場玩，餵白袋鼠吃牧草時，袋鼠吃著吃著一回頭，就把手中的食物奉送給走過來的兔豚，她恰巧拍下這一幕笑說「請不要私自餵食同事謝謝。」

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▲白袋鼠津津有味地享用牧草。（圖／Threads網友@miinnn_1107提供）



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@miinnn_1107分享，她到宜蘭的農場體驗餵食小動物，拿著牧草正在餵白袋鼠時，袋鼠津津有味地品嘗著，然而一個分心往後看，手上的美食就被路過的兔豚搶走，只見兔豚一口就把草嚼進口中，而白袋鼠手中只剩下一點點草屑，miinnn_1107與朋友笑說「欸！你怎麼直接從人家手中搶走！」。

▲白袋鼠轉身剛好「請同事吃飯」。（圖／Threads網友@miinnn_1107提供）

@miinnn_1107表示，「這隻白袋鼠都會一直被欺負、搶食物，所以我們都特別餵牠」，結果還是輕輕鬆鬆就被其他同事搶走。這個影片在Threads獲得10000讚與將近600次轉發，網友們也被動物們有趣的互動逗笑，「人家說不定是不想吃梗，才故意給同事吃的」、「小白：欸梗好硬，你幫我吃」、「好像挑食的女朋友，吃剩的都塞給男友」。

▲@miinnn_1107說白袋鼠總是被欺負，所以特別想餵牠。（圖／Threads網友@miinnn_1107提供）

影片中的袋鼠是「小袋鼠(Wallaby)，原產於澳洲，牠們的體型比常見的袋鼠小，身長約有45公分到105公分，尾巴約有33公分到75公分長。影片中的屬於白化症的小袋鼠，牠們有白色的皮毛與紅色眼睛，在野外發生的機率約萬分之一。

搶食牧草的動物看似水豚，其實牠是「兔豚」，原產於阿根廷中部與南部，體長約69到75公分，體中為9到16公斤，牠們是一夫一妻制，經常能看到公兔豚緊緊跟著母兔豚的畫面，牠們的壽命約10年，但也有14年的長壽紀錄。

▲白袋鼠與兔豚一起享用美食。（圖／Threads網友@miinnn_1107提供）