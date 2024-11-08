壽山動物園「萬聖節南瓜派對」　精美造型料理秒被解決

實習記者陳安榆／綜合報導

高雄壽山動物園舉辦了萬聖節南瓜派對，飼育員為每種動物量身訂做不同的美食，採用東西洋兩種不同種類的瓜類，因為無法替牠們變裝，於是透過不同造型的南瓜料理，讓大家都能參與節慶的氛圍，並增加行為的豐富性，不過再精美的外觀還是難逃有些動物愛挑食的壞習慣。

▲壽山動物園舉辦萬聖南瓜派對。（圖／翻攝自Facebook／壽山動物園）



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壽山動物園在臉書分享貼文，因應萬聖節的到來，雕刻南瓜客製化不一樣的料理，為了避免與去年造型雷同，絞盡腦汁得想了很多設計。不論是何種設計，看到食物的冠豪豬連看都沒看，就直接開啃，長鼻浣熊聞了半天卻好像不知道從哪先下口，台灣黑熊也非常滿意，吃到籽都不剩，不挑食的動物非常捧場。

▲每種動物都有客製化的造型南瓜。（圖／翻攝自Facebook／壽山動物園）



園方在影片中指出，愛挑食的動物就需要靠一點小巧思了，狐獴的餐點需要加入牠們最愛的麵包蟲，放上花椰菜、秋葵等等，增加飲食均衡，獅子的部分則是放進鴨肉，吸引牠們食用，沒想到牠們居然只吃裡面的肉，完全不吃南瓜，讓飼育員哭笑不得，不過沼林袋鼠卻是連碰都沒碰，只想吃旁邊的樹葉。

▲量身訂做才能營養均衡。（圖／翻攝自Facebook／壽山動物園）



貼文中提到，動物跟人類一樣具有自己的喜好，不過為了避免營養失衡，保育員們會觀察動物的狀態，調配出適合牠們的配方。透過應景的食材變化，增加動物們的進食時間，希望能讓牠們展現出更多不同的豐富行為，也能刺激牠們的生心理，維持健康的身心狀態和生活品質。

▲有些動物很挑食，絲毫不捧場。（圖／翻攝自Facebook／壽山動物園）