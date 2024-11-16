柴犬下雨天硬要出門散步　風超大被吹到貼牆牠轉身想回家

實習記者陳安榆／綜合報導

台北市4歲柴犬Mulu最喜歡的事情就是出門散步，即使是雨天依然堅持出去尿尿，媽媽拗不過牠，只好用塑膠袋幫牠自製一個臨時雨衣，沒想到外面的風超級大，Mulu一到室外就被吹得緊貼牆壁，嚇得牠馬上掉頭往家的方向衝，尷尬的一幕讓飼主無奈又好笑。

▲柴犬Mulu雨天硬要出門散步。（圖／翻攝自Threads／@eva86919）



[廣告]請繼續往下閱讀...

@eva86919在Threads上分享影片，自家柴柴在下雨天時硬要下樓，都不聽媽媽勸說，結果馬上被強風「打臉」。懷疑的小表情就像是在說「媽媽，剛剛是誰推我？」，身上的塑膠袋雨衣被吹得亂七八糟，站不穩還直接撞向牆壁，嚇得Mulu立馬想回家，隨著風雨越來越大，牠的腳步也越來越快，超級害怕的窘境剛好被記錄下來。

▲Mulu被強風吹得站不穩，只能貼著牆。（圖／翻攝自Threads／@eva86919）



影片發佈後高達6.4萬次觀看，網友紛紛留言「便便的時候會掉在雨衣裡面嗎」、「連柴犬都怕，那風雨真的很大」、「後悔出門系列」、「下次颱風天就不會硬要出門了」，搞笑的畫面讓同樣飼養柴柴的飼主們產生共鳴。

▲風雨太大Mulu馬上落荒而逃。（圖／翻攝自Threads／@eva86919）