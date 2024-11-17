台灣首例！擷取日專家經驗照養半年　失親台灣狐蝠成功野放

▲先於野放前2週入住空間較寬闊的軟野放籠舍，使其適應野外環境。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

還記得今年4月21日經民眾通報救援的台灣狐蝠幼蝠「蝠寶」，歷經林業及自然保育署花蓮分署、東部野生動物救傷中心野灣團隊聯合近半年的照養下，於11月12日在花蓮分署完成野放，並經兩日追蹤，確認其在花蓮市區穩定生活中，為台灣傳說中的四大神獸之一-台灣狐蝠，建立成功的照養野放經驗。





「蝠寶」是由花蓮地區民眾轉由狐蝠志工鍾秀綢通報救傷，4月20日於花蓮市文創園區附近拾獲失親的幼體，「蝠寶」當時體重約80克，花蓮分署由專業獸醫人員照養並嘗試於原處等待母蝠接回，但未成功，考量幼蝠太小尚需密集照顧，便於4月23日送往位於池上的東部野生動物救傷中心安置（野灣野生動物保育協會）。

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花蓮分署說明，因過去尚無台灣狐蝠幼體照養後野放的案例，花蓮分署、野灣團隊、台灣蝙蝠學會及國立臺北大學陳湘繁教授對於野訓準備、野放方式做了很多討論及研究，並採納日本狐蝠專家的建議，因而制定了「蝠寶」的照養及野放計畫。為使狐蝠回到花蓮野放能取食在地食物，照養期間由花蓮分署新城工作站、南華工作站定期採取野果，送至野灣供狐蝠食用。考量花蓮地區台灣狐蝠族群主要在人類居住的環境週邊棲息及覓食，環境當中的燈光、聲響等也是狐蝠回到野外後必須適應的因子，最後規劃於花蓮市區內食源植物充足的地點設置軟野放籠舍。



經野灣團隊半年多的照養，已是成年個體的狐蝠(體重307公克)，因此先於2週前回到花蓮，入住空間較寬闊的軟野放籠舍，使其適應野外環境、晝夜變化，並可練習長距離的飛行。籠舍設計兩個活動窗，12日晚間已開啟籠舍，狐蝠在活動窗開啟後慢慢探索外界環境，終於晚間8點多飛離籠舍。

為了掌握狐蝠照養個體野放後於野外棲息與覓食情形，花蓮分署與專家討論後，決定於該個體裝設二合一發報器，同時透過無線電訊號、衛星定位兩種方式，可以人工方式追蹤確認其日棲點，並定期下載衛星定位訊號掌握其夜間活動地點，將為花蓮地區狐蝠族群提供更多棲地利用的資訊。花蓮分署追蹤小組經過兩日以無線電訊號追蹤到「蝠寶」，安全的生活於花蓮市區，讓照養野放團隊也放下一顆心，且此次成功野放為台灣首次照養台灣狐蝠幼蝠的案例，也可作為日後重要參考依據，花蓮分署表示後續將持續進行追蹤「蝠寶」一段時間，以利確認其安全及觀察行為。

花蓮分署也將推出台灣狐蝠布偶「蝠寶」，12月1日起全面同步於轄內育樂場域販售，包括大農大富平地森林園區、林田山林業文化園區及池南國家森林遊樂區，希望更多民眾共同來保育與人類生活非常接近的一級瀕危保育類野生動物「台灣狐蝠」，同時也能保護狐蝠棲息的環境及其食物來源。

花蓮分署也呼籲，觀察狐蝠請掌握「不干擾、不中斷、不打燈」的賞蝠原則；如發現幼蝠或受傷個體，第一時間應通報縣市政府（1999），或花蓮分署(0800-057930)，切勿帶回私自照養，避免觸法。