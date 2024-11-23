雪霸52台紅外線攝影機全都錄！　黑熊拍相機、山羌打架珍貴畫面曝

記者楊永盛、郭玗潔／苗栗報導

雪霸國家公園管理處（下稱雪管處）於昨(22)日，在國立公共資訊圖書館三樓視聽室舉辦「窺·雪霸野生動物自然寫真－動物行為全都錄」紅外線相機成果發表會，吸引近百位民眾熱情參與，內容包含選管處從2022年起，在轄區內架設52部紅外線自動相機，在3年內累積60萬照片和2萬影片，更拍攝到台灣黑熊拍打相機、台灣野山羊曬冬陽、台灣野豬靠著樹幹搔癢、公山羌打架等有趣的動物私密畫面。據調查結果，雪霸園區內大多數中大型哺乳動物及地棲性鳥類不僅分布擴張，且族群量持續增加中。

▲雪▲雪管處架設52台紅外線照相機，拍攝到台灣黑熊。（圖／雪管處提供）

52台紅外線照相機揭秘 雪霸神秘動物大曝光

為深入掌握野生動物物種的族群現況及動態變化，雪管處自2022年起推動「紅外線相機監測計畫」，業於轄區內架設了52部紅外線自動相機，如同佈署在山林間的無聲守護者，日以繼夜地記錄著野生動物的蹤跡，並由保育巡查員定期收集影像，然後請嘉義大學劉建男副教授專業團隊進行照片及影像資料分析，雙方合作不僅提升了監測的專業性，也為未來的保育工作提供了科學依據。迄今，此計畫已經累積了3年的監測資料，共計有60萬張數位照片檔及數位影片檔約2萬筆，研究成果資料不僅是對雪霸國家公園物種生態狀況的記錄，更是未來保護這片珍貴自然資源的重要參考。

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▲台灣黑熊上前拍打相機，胸前的V字型白色條紋占滿整個鏡頭。（圖／雪管處提供）

本次發表會雪管處特邀在哺乳動物研究領域耕耘已逾30年，農業部生物多樣性研究所鄭錫奇主任秘書進行專題演講，結合精彩的野生動物寫真、生態照片及專業知識，分享台灣陸域野生動物的物種多樣性及有趣的生態行為，包括台灣黑熊和台灣狐蝠等瀕臨絕種的保育類物種及其所面臨的各種威脅，如棲息地的喪失、氣候變遷及人類活動的影響。

▲台灣野豬靠著樹幹搔癢。（圖／雪管處提供）

雪霸3年拍到的珍稀動物名單

3年的相機監測在觀霧地區共拍到17種中大型哺乳類及24種鳥類，雪見地區拍到15種中大型哺乳類及17種鳥類，武陵地區則拍到8種中大型哺乳類及16種鳥類。其中，包括有台灣黑熊、穿山甲、黃喉貂、台灣野山羊及食蟹獴、台灣水鹿等6種保育類哺乳動物，黑長尾雉、藍腹鷴、台灣山鷓鴣等3種保育類地棲性鳥類。

而台灣黑熊及穿山甲僅在觀霧及雪見地區有發現，其他如黃喉貂、臺灣野山羊、黑長尾雉等保育類，在3個地區都有不少拍攝紀錄。以山羌拍到的照片最多，其次是台灣獼猴及台灣野山羊，地棲性鳥類則以藍腹鷴最常被拍到。觀霧地區以台灣水鹿、台灣野山羊、山羌、白鼻心、臺灣獼猴、藍腹鷴等物種的相對豐富度(每1000個相機工作小時所拍攝到的有效照片數，又稱OI值)逐年提升。

▲紅外線攝影機於深夜拍到穿山甲。（圖／雪管處提供）

雪霸神祕動物悄悄回來了！

嘉義大學劉建男副教授表示，近3年紅外線相機監測結果與2004、2007、2017年調查結果比較，發現台灣黑熊、穿山甲、黃喉貂、食蟹獴、水鹿、帝雉等幾個保育類物種在2017年以前的研究都沒有拍攝記錄，近幾年卻有穩定的發現，成果顯示保育類物種的分布有擴張趨勢。另外，過去20年來雪霸園區內的山羌、台灣獼猴的相對豐富度增加10倍以上，其他物種例如黃喉貂、台灣野山羊、白鼻心等的相對豐富度也呈現上升的趨勢。調查結果顯示在雪管處多年來的努力之下，雪霸園區內大多數中大型哺乳動物及地棲性鳥類不僅分布擴張且族群量持續增加中，保育成果可說相當豐碩。

▲兩隻公山羌在攝影機前打起架來。（圖／雪管處提供）

珍貴生態照——超乎想像的動物行為

此外，相機監測還能捕捉到難得一見或引人發笑的動物行為，如悠閒地躺在雪地裡，享受著冬陽的台灣野山羊、靠著樹幹搔癢的台灣野豬、公山羌打架等畫面。雪管處林文和處長表示，將持續與相關專家團體進行園區生態監測工作，進一步豐富資料庫，為保護我們的自然環境提供更有力的依據。期盼透過這樣的努力，不僅是對珍貴野生動物的保護，更是對整個生態系統健康與平衡的承諾。





▲在雪堆裡休息及玩雪的臺灣野山羊。（圖／雪管處提供）