野豬攜家帶口乞討為生！向遊客「點頭哈腰」畫面瘋傳　景區回應了

▲ 野豬為了討吃變得慈眉善目，還學會點頭哈腰搖尾乞討。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸廣東省深圳市梧桐山景區棲息數十頭野豬，不料牠們竟變成「職業乞討」，為了討食物變得慈眉善目，學會向遊客點頭哈腰、搖尾乞討，引發討論。對此，相關單位回應，「針對已有野豬開始向遊客討食的情況，我們會增加巡查力度，在沿線加設相關標識、標牌，同時加強對遊客的宣傳，以增強其安全意識。」

《極目新聞》報導，根據遊客拍攝的影片，在深圳梧桐山景區，野豬悠哉地漫步在遊步道上，主動靠近遊客，似乎已經習慣了人類的投餵。類似場景已經不是第一次出現，社交媒體上關於「梧桐山野豬討食」的視頻和圖片屢見不鮮，甚至還有些遊客將投餵野豬當作一種樂趣，全然不顧可能帶來的風險。

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▲野豬似乎已經習慣了遊客的「投餵」。（圖／翻攝自微博）

深圳市梧桐山風景區管理處安保部工作人員介紹，近幾年深圳市的生態環保工作做得比較好，梧桐山上的野生動物數量也比較多，雖然野豬已被移出「三有」保護動物名錄，但牠們畢竟還是野生動物，本身攻擊性比較強。近年來，景區內已經發生過遊客被野豬驚嚇或輕微受傷的事件。

該名工作人員表示，「遊客大多不熟悉牠們的習性，一些帶著幼崽的野豬可能看起來挺溫順的，實際上隨時都有可能攻擊人，所以遇到這種情況，能避免接觸還是盡量避免。如果大家想看野生動物，可以去動物園，比山上總是安全些。」

工作人員說明，景區針對野生動物可能對遊客造成傷害的情況，採取了一系列管理與保障措施。景區內設有管理站和護林員，雖然管轄範圍和人員數量各有不同，但每天都有護林員定點或沿線巡護，進行應急救援、森林防火相關工作，同時應對突發情況及遊客求助，總體上能覆蓋全線的巡查。

他接著說，「景區內的不少地方都設置了『禁止靠近野生動物』等相關提示標識及標語，我們值班室也有工作人員24小時值班，遊客撥打景區的值班電話後，工作人員都會立即反饋給附近的護林員，並趕至現場處理。一旦有突發情況，公安、消防、120救援及兩個公益救援隊會一起聯動、及時救援。」

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