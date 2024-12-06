幼稚園小朋友鞋不斷消失　校長報警逮人發現「黃鼠狼偷去築巢」

實習記者陳安榆／綜合報導

日本九州福岡縣一所幼兒園發生竊案，小朋友的鞋子接二連三的不見，尤其是特定活動教室內的童鞋，有些鞋憑空消失，有些則被丟在小教室內。當地警方裝設監視器後，發現「幕後黑手」其實是黃鼬，可能是認為這類物品適合築巢，於是才不停地搬運物資，目前已經設置防盜網避免情況加重。

近日某天早晨，校長到達學校後發現至少10幾名學生的鞋子突然不見蹤影，當下立刻就通知警方，沒想到第二天依然有更多的鞋子被盜取。當地警方認為不會是單次犯案，於是決定放置多架攝影機，設下「圈套」，希望能當場捕獲肇事者，不出所料，短時間內馬上就再度發生案件。

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▲黃鼬也就是俗稱的「黃鼠狼」。（示意圖／達志影像）



警方回看監視器發現，是一隻黃鼬將鞋叼走，對於校方來說，無疑是不幸中的大幸，由於擔心是人為犯案，會有入室偷竊所衍生出的安全疑慮，所以在得知幕後主使是動物時，都鬆了一口氣。黃鼬應該是需要尋找製作巢穴的材料，才會如此，現在只需將鞋櫃用網子封住即可，並將消失的鞋找回。

外媒《毎日新聞映像グループ 》在官方臉書上發佈當地警方公開的監視錄影器畫面，準確錄下黃鼬的「犯案過程」，這起令人意外的案件迅速地被解決，不僅打消校方疑慮，也更重視園區的安全問題。

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