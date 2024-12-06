ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

幼稚園小朋友鞋不斷消失　校長報警逮人發現「黃鼠狼偷去築巢」

 

實習記者陳安榆／綜合報導

日本九州福岡縣一所幼兒園發生竊案，小朋友的鞋子接二連三的不見，尤其是特定活動教室內的童鞋，有些鞋憑空消失，有些則被丟在小教室內。當地警方裝設監視器後，發現「幕後黑手」其實是黃鼬，可能是認為這類物品適合築巢，於是才不停地搬運物資，目前已經設置防盜網避免情況加重。

近日某天早晨，校長到達學校後發現至少10幾名學生的鞋子突然不見蹤影，當下立刻就通知警方，沒想到第二天依然有更多的鞋子被盜取。當地警方認為不會是單次犯案，於是決定放置多架攝影機，設下「圈套」，希望能當場捕獲肇事者，不出所料，短時間內馬上就再度發生案件。

▲黃鼬。（示意圖／達志影像）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃鼬也就是俗稱的「黃鼠狼」。（示意圖／達志影像）

警方回看監視器發現，是一隻黃鼬將鞋叼走，對於校方來說，無疑是不幸中的大幸，由於擔心是人為犯案，會有入室偷竊所衍生出的安全疑慮，所以在得知幕後主使是動物時，都鬆了一口氣。黃鼬應該是需要尋找製作巢穴的材料，才會如此，現在只需將鞋櫃用網子封住即可，並將消失的鞋找回。

外媒《毎日新聞映像グループ 》在官方臉書上發佈當地警方公開的監視錄影器畫面，準確錄下黃鼬的「犯案過程」，這起令人意外的案件迅速地被解決，不僅打消校方疑慮，也更重視園區的安全問題。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 黃鼬黃鼠狼盜竊日本幼稚園鞋子

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

新買狗窩只能放屁股！　薩摩耶不嫌棄「媽買的我都愛」

翹家發現街頭不好混　虎斑貓後悔「喵喵叫哀求」：馬麻讓我回家

柴柴每天5點坐門口等爸回家　飼主心疼：對不起，爸爸不會回來了

遛狗被問「是不是新養一隻」　歐告突大褪色！媽笑：可能太常洗澡

賓士貓店長上班「狂聞客人屁股」　媽笑：叫你接客不是騷擾

杜賓犬超擔心媽爬高牆狂扒腿　換爸秒放生「理都不理」

福寶「邊吃邊抖」粉絲憂心　最新影片吃蘋果獸醫24小時照護

水豚露天泡湯網友笑「低溫熟成」　浴池附帶蔬果像「火鍋出爐」

虎斑貓「眼角膜潰爛」腫一包　手術救回視力！變親人也幸運找到家

「車道衝出北極熊」男撲猛獸身上肉搏救妻　專家贊同：千萬別裝死

福寶12/5

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

「白領工讀生」躺斜坡悠哉聊天 見鏡頭緩慢舉左手打招呼：嗨伊

阿金遇2警來店撲上前撒嬌 「明顯偏心」對姐姐超熱情

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

橘貓跌進水道卡牆邊發抖！　路人用桶子救牠嚇跳進水裡

貓咪被炸雞吸引目不轉睛　被主人發現秒低頭裝沒事

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

#黃金獵犬 偷紙巾被發現 假裝妥協後秒轉身逃跑XD

彰化流浪鴨「腿斷2截」腳蹼搖搖晃晃　見人靠近就恐懼開咬！

小白汪開啟「肉肉定位雷達」　雙眼緊盯小女孩嘴不放

新買狗窩只能放屁股！　薩摩耶不嫌棄「媽買的我都愛」

幼稚園小朋友鞋不斷消失　校長報警逮人發現「黃鼠狼偷去築巢」

已是30隻幼鳥媽！「世界最老鳥」74歲高齡遇真愛　相隔4年生新蛋

水豚露天泡湯網友笑「低溫熟成」　浴池附帶蔬果像「火鍋出爐」

「車道衝出北極熊」男撲猛獸身上肉搏救妻　專家贊同：千萬別裝死

賓士貓店長上班「狂聞客人屁股」　媽笑：叫你接客不是騷擾

一進雞舍驚現「天外奇吉」　見人就跑的流浪吉娃娃總算給摸摸

大橘愛睏鑽被窩　努力嘗試卻「中途斷電」原地趴下睡著

鸚鵡下樓梯「雙腳踩空」　嘴咬欄杆空中晃尷尬等奴才解救

台日戰略合作！　宣捷幹細胞結盟日集團JSMHD成立跨國合資公司

新北金采獎首頒「金采視界獎」　侯友宜感謝媒體秉持專業精神

河村勇輝沒上場仍引媒體「關注」　日本軟糖擄獲一哥和記者的心

川普重返白宮　一場顛覆美國未來的政治風暴

表揚地政業務績優機關人員　侯友宜：攜手共創新北美好未來

陳梅慧車禍身亡掀陰謀論！　知名律師點關鍵：很難證明故意

蘇姿丰列金融時報年度最具影響力女性！介紹文是蔡英文寫的

用大笑延緩失智對抗老化　新北愛笑瑜珈協會10年有成

威剛11月營收連3增　前11月超越去年全年、年增21.59%

台灣新住民人權展望協第11屆選美比賽　台南各景點外拍登場

寵物動物熱門新聞

新買狗窩只能放屁股　薩摩耶不嫌棄

街頭不好混　虎斑貓後悔求主人讓牠回家

柴每天5點等爸回家　卻再也等不到

黑狗大褪色　媽笑：可能太常洗澡

賓士貓店長上班　狂聞客人屁股

杜賓擔心媽爬牆　換爸秒放生不理

福寶「邊吃邊抖」　獸醫24小時照護

水豚泡湯「低溫熟成」　浴池變湯鍋

虎斑貓眼角膜潰爛　手術救回視力

車道衝出北極熊　男撲猛獸身上肉搏救妻

3m巨鱷叼巨大蟒蛇游水　身形比牠大2倍

只是想取蛋　雞舍出現取暖吉娃娃

虎斑任真洗澡　奴才搗亂被瞪

「世界最老鳥」74歲遇真愛　相隔4年生新蛋

讀者迴響

熱門新聞

新買狗窩只能放屁股　薩摩耶不嫌棄

街頭不好混　虎斑貓後悔求主人讓牠回家

柴每天5點等爸回家　卻再也等不到

黑狗大褪色　媽笑：可能太常洗澡

賓士貓店長上班　狂聞客人屁股

杜賓擔心媽爬牆　換爸秒放生不理

福寶「邊吃邊抖」　獸醫24小時照護

水豚泡湯「低溫熟成」　浴池變湯鍋

虎斑貓眼角膜潰爛　手術救回視力

車道衝出北極熊　男撲猛獸身上肉搏救妻

3m巨鱷叼巨大蟒蛇游水　身形比牠大2倍

只是想取蛋　雞舍出現取暖吉娃娃

虎斑任真洗澡　奴才搗亂被瞪

「世界最老鳥」74歲遇真愛　相隔4年生新蛋

愛睏橘貓鑽被窩　努力嘗試突斷電

熱門寵物影片

更多
福寶12/5

福寶12/5

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

「白領工讀生」躺斜坡悠哉聊天 見鏡頭緩慢舉左手打招呼：嗨伊

「白領工讀生」躺斜坡悠哉聊天 見鏡頭緩慢舉左手打招呼：嗨伊

阿金遇2警來店撲上前撒嬌 「明顯偏心」對姐姐超熱情

阿金遇2警來店撲上前撒嬌 「明顯偏心」對姐姐超熱情

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面