國際寵物美容競賽98國參賽　東森寵物美容師戴欐蘐榮獲亞軍！

▲戴欐蘐在來自98個國家的美容師之中脫穎而出。（圖／東森寵物提供）



記者李依融／綜合報導

韓國舉辦第二屆世界畜犬聯盟(FCI)寵物美容世界大賽，東森寵物嘉義區美容組長戴欐蘐（音同萱）以精湛技術，代表台灣榮獲第二名，成為全場矚目的焦點。此次大賽匯聚了來自98個國家的參賽者，展現各國對寵物美容技術的重視與專業性。戴欐蘐的出色表現，不僅展現了東森寵物美容師的專業實力，更成功提升台灣在國際寵物美容領域的知名度。

隨著寵物經濟的快速發展，國內飼養寵物的家庭比例逐年攀升。農業部的統計數據顯示，台灣飼養的犬貓數量已突破300萬隻，並持續成長中。寵物已不僅是家中的伴侶，更成為重要的家庭成員。每年在寵物上的花費中，美容服務占消費比重的20%，僅次於食品與醫療，形成一個規模高達600億元的龐大市場。東森寵物深耕這片市場，致力於提供毛孩們最完善的服務，滿足飼主對品質的高要求。

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寵物美容不僅是為了讓毛孩看起來更可愛，背後更隱含了健康的重要性。美容過程中，美容師可以細心檢查毛孩的皮膚與被毛狀態，及早發現潛在的健康問題並建議就醫。東森寵物美容師在每一次服務中，秉持著對毛孩健康與幸福的承諾，讓飼主更安心。未來，東森寵物將持續培育專業人才，推動台灣寵物美容產業邁向更高峰，為每一位毛孩打造更幸福的生活。

▲東森寵物美容師戴欐蘐代表台灣，在國際賽事中榮獲第二名。（圖／東森寵物提供）