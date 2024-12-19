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毛孩就是家人！為主子健康把關　醫生建議可透過魚油補充

▲毛孩就是我們的家人，想要為主子的健康好好把關，醫生建議可以透過魚油補充，陪伴寶貝們更好的成長。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者蒲世芸／採訪報導

台灣人生活步調快壓力大，許多人會飼養毛小孩陪伴自己。根據農業部公布的112年全國家犬、家貓飼養數量，合計結果推估接近280萬隻。然而台灣的氣候潮濕悶熱，加上毛孩逐漸年長或體質敏感，往往容易出現掉毛、皮膚癢或各種關節問題。

▲▼毛孩就是家人！為主子健康把關　醫生建議可透過魚油補充。（圖／記者謝盛帆攝）

▲許多飼主會讓毛孩攝取寵物保健食品，從源頭開始把關。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

飼主洪先生提到，「一開始家中毛孩掉毛比較嚴重，有帶去給獸醫看，獸醫建議可以吃一點魚油，對牠的像是關節、毛髮還有眼睛都很有幫助。那牠吃魚油一段時間以後，毛就長得比較整齊和蓬鬆了。」隆安動物醫院院長姚勝隆提到，「魚油不僅對寵物特定健康問題的調控有幫助，對本身日常保健以及用來穩定和建立健康的基礎也都有助益，也適合全年齡像是幼犬幼貓到成犬，甚至說老齡的犬貓都適合使用。魚油裡豐富的Omega-3，含有DHA跟EPA，這兩個成份毛孩自體無法生成，所以我們要靠日常的補充。」

▲▼毛孩就是家人！為主子健康把關　醫生建議可透過魚油補充。（圖／記者謝盛帆攝）

▲隆安動物醫院院長姚勝隆提到，魚油對寵物特定健康問題的調控有幫助，適合全年齡包括幼犬幼貓到成犬，甚至老齡的犬貓都適合使用。

而醫生也教我們，為寶貝們挑選合適魚油的祕訣。隆安動物醫院院長姚勝隆補充，「魚油市面上有很多類型，譬如說有軟膠囊也有魚油粉，魚油粉比較強調適口性，有一些小型狗可能對大顆的軟膠囊無法直接吞食的話，我們就可以使用魚油粉；那如果說我們可以直接用投餵的方式，用軟膠囊也是很好的選擇。像我們自家的毛小孩，還有動物醫院很多狗狗或貓咪，我們都選擇使用木入森的魚油，最主要是因為它的成份經過逐批檢驗，這一點在臨床醫生來看，會比較安心去做投餵。而我們選擇高EPA魚油，對於像關節、心血管、腎臟有很好的照護；那DHA含量高的話，對皮膚則是有很好的幫助。」

▲▼毛孩就是家人！為主子健康把關　醫生建議可透過魚油補充

▲木入森魚油經過逐批檢驗，並擁有專業獸醫認可，因此受到許多醫師及毛孩爸媽信賴。

飼主朱小姐也和我們分享提到，「我有養兩隻法鬥和一隻博美，其實養法鬥的話大家都知道牠們皮膚比較差，尤其像在台灣的潮濕環境，常常會有脫毛的狀況；在腸胃的部分，法鬥很愛亂吃東西，所以牠們的吸收一直以來都特別不好。」

▲▼毛孩就是家人！為主子健康把關　醫生建議可透過魚油補充。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼魚油含有豐富的Omega-3，裡面的DHA跟EPA，這兩個成份毛孩自體無法生成，所以需要靠日常補充。

▲▼毛孩就是家人！為主子健康把關　醫生建議可透過魚油補充。（圖／記者謝盛帆攝）

想讓毛孩一直健健康康陪伴我們，透過魚油補充就是一個簡單的方式，木入森高EPA寵物魚油擁有許多專業獸醫師認可，成為許多飼主信賴的選擇，也為毛孩的健康來守護。

關鍵字： 木入森高EPA寵物魚油魚油粉寵物

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