寵物鮮食檢出沙門氏桿菌　不合格名單一次看！

▲農業部與縣市政府配合辦理寵物食品例行性衛生安全稽查及滾動式專案稽查，共6件產品不合格。（圖／農業部提供）

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農業部與縣市政府配合辦理寵物食品例行性衛生安全稽查及滾動式專案稽查，提高抽驗件數。今年第三季（7－9月）除例行性稽查外，並加強辦理「鮮生食類寵物食品專案稽查」，共完成144件寵物食品（含48件鮮生食類寵物食品）抽樣檢驗（犬專用58件、貓專用45件、犬貓共用41件），其中計6件產品不合格。

農業部說明，不合格6件產品檢驗結果分別為法娃國際股份有限公司生產之「生鮮食肉骨餅、生鮮食肉骨棒」等4件產品，檢出沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌陽性；壹士達寵物有限公司生產之「喵洽普鮪魚凍乾」，檢出重金屬汞含量3.38 ppm超出安全容許量標準（0.4 ppm）；圓寵有限公司生產之「卡尼生肉餐羊肉生肉餐－犬貓生食」，檢出沙門氏桿菌陽性。

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針對不合格產品，所轄縣市政府動物保護主管機關均於接獲檢驗結果後依權責進行調查，依動物保護法第23條之2封存未出貨產品，命業者通知下游通路商下架該商品，並將依動物保護法第27條第1項第9款規定，裁處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

▲農業部與縣市政府配合辦理寵物食品例行性衛生安全稽查及滾動式專案稽查，共6件產品不合格。（圖／農業部提供）

農業部提醒，生的或未煮熟的雞蛋與雞蛋製品、肉類與肉類製品等，當食物保存不當，沙門氏菌易在高溫下大量繁殖傳播，且沙門氏菌在人類和寵物中都可引致嚴重或致命的感染，其中寵物可經由進食受污染的寵物食品，出現沙門氏菌感染，而人類接觸受污染寵物食品、受感染寵物及其糞便，都可能受到感染。農業部建議，寵物食品加工過程中應充分加熱，避免生食禽肉類、蛋類，並防止鼠、蠅、蟑螂等病媒接觸食物，坊間鮮食之寵物食品，消費者選購應特別注意。

農業部呼籲，寵物食品製造及輸入業者應加強產品衛生安全，建立自主品管能力及風險管理，並應於其產品包裝上清楚標示，避免誇大其宣稱；販售業者則應販賣包裝完整且標示清楚的產品。寵物飼主選購相關產品時，切勿購買來歷不明或標示不清的產品，藉以杜絕不良產品的流通，並請依照包裝標示之方法保存及餵飼，以維護其品質及確保寵物的健康。

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