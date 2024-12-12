長長睫毛雪納瑞「公主般的美貌」　優雅一舉一動奪走秀冠軍

▲雪納瑞「王PuPu」擁有超長的睫毛。（圖／翻攝自小紅書／王PuPu吖）



實習記者陳安榆／綜合報導

每隻精緻的毛孩背後都有辛苦的主人！大陸浙江省有一隻雪納瑞「王PuPu」，淺灰色的毛髮配上超級長的黑色眼睫毛，就像是生活在皇宮中華麗的公主一樣。王PuPu乖巧的模樣彷彿是一隻玩具娃娃，加上飼主準備搭配的乾淨整齊裝扮，一些閃亮的配飾點綴，高貴氣質讓牠在狗狗模特兒走秀比賽奪冠，成績十分亮眼。

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▲精緻的外貌就像公主一樣。（圖／翻攝自小紅書／王PuPu吖）



小紅書網友@王PuPu吖經常紀錄自家雪納瑞的精美日常，王PuPu參加過許多的綜藝節目、服裝走秀和擔任寵物服飾模特兒，優秀的外型加上主人每一天堅持不懈的照料，讓牠的毛髮非常滑順又光滑。日前飼主分享王PuPu在吃飯時的照片，漂亮的外貌使眾多網友紛紛表示真是被牠「可愛到快要暈倒」，甚至有大批粉絲會特別買票去看牠走秀。

▲王PuPu在寵物選美大賽奪得冠軍。（圖／翻攝自小紅書／王PuPu吖）



貼文發佈後高達2.2萬按讚，許多人在底下留言「像是高貴的公主」、「人間富貴花」、「集團千金」、「從動畫裡走出來的狗狗」、「果然沒有醜狗，只有懶主人」、「我也想擁有同款睫毛」，王PuPu閃閃發光的狀態讓人想看看本尊，不過也不難看出媽媽在背後打理付出多少心血。