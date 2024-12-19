小狗被車輾癱瘓倒路邊　好心情侶「自製輪椅」幫牠站起來

▲Peluchin遭遇車禍撞擊，被發現倒在路邊奄奄一息。（圖／翻攝自TikTok／@sgvaness17）



實習記者陳安榆／綜合報導

秘魯利馬省癱瘓米克斯裴路欽(Peluchin)曾遭遇嚴重車禍，被發現倒在路邊奄奄一息了間，送往動物醫院治療後成功搶救回來，不過後腿已經無法正常行走。不過牠天性樂觀活潑，自從裝上輪椅後恢復速度非常快，目前已經在寄養家庭開始溫暖的生活。

根據外媒《The dodo》報導，善心人士凡妮莎(Vanessa Grandez)在家附近散步時發現了這隻可憐的狗狗，立刻將牠帶往獸醫院急診，獸醫說裴路欽的脊柱因為車禍撞擊而骨折，需要馬上進行手術。凡妮莎為此發起了募款，希望能有更多好心人助一臂之力，幸好過程十分順利，而狗狗也手術成功，回家開啟康復之路。

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▲凡妮莎和男友自製行走輔助輪椅，希望狗狗能儘早康復。（圖／翻攝自TikTok／@sgvaness17）



由於裴路欽無法正常走路，於是凡妮莎的男友為牠製作了一個專屬的行走輔助器，好讓狗狗能更順利的習慣「走路」這件事情，才不會真的讓後腳完全失去功能。透過這些窩心和充滿愛的陪伴，裴路欽的精神很快就康復，只不過身體機能還需加強。

由於凡妮莎家中無法飼養寵物，於是目前小狗被寄養在新的家庭。雖然在照顧裴路欽的過程中已經產生不少感情，不過凡妮莎還是希望狗狗能夠有更完善的生活環境，也會定期去探望，並期望有天狗狗可以靠自己的力量向她奔跑而來，給予一個大大的擁抱。