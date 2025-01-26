蘇俄牧羊犬「霸占爸爸大腿」　他苦笑接受這份沉重的愛

▲蘇俄牧羊犬霸占爸爸大腿，這份沉重的愛讓他哭笑不得。（圖／翻攝自X／@velzoi）

記者賈沐蓉／綜合報導

住在日本的「貝爾」是一隻4歲的蘇俄牧羊犬，身形高大的牠內心卻覺得自己還是一隻小寶寶，非常喜歡找爸媽撒嬌。這天牠整隻趴在爸爸的大腿上，絲毫沒意識到自己的體型龐大。飼主被這份「沉重的愛」壓得動彈不得，半開玩笑的表示，自己已經把貝爾寵壞了。

根據X帳號@velzoi的照片可以看到，飼主坐在沙發一側，貝爾則趴在他的大腿上，儘管沙發還有很多空位，這隻大狗狗還是選擇跟爸爸擠在一起，連屁屁都快掉下沙發都不在乎。這原本是個溫馨的場面，但由於貝爾實在大隻，就算趴著都快比坐著的飼主高，被「鎮壓」的爸爸幽默發文問愛犬「你知道你自己的尺寸嗎？」。

▲窩在媽媽身邊撒嬌的貝爾。（圖／翻攝自X／@velzoi）

貝爾總是用行動表達自己的愛，爸爸媽媽也很寵愛牠，有一次貝爾趁著爸爸在開車時，從後座把頭伸到駕駛座刷存在感。貝爾霸占爸爸大腿的照片吸引許多網友留言，「牠還是隻小狗啦」、「是個被寵壞的孩子呢」、「貝爾：我的內心還是隻小狗」。

▲貝爾坐在後座，還是想靠著爸爸睡覺。（圖／翻攝自X／@velzoi）