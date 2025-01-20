全台「土逗鳥」普查　雲林佔1萬3829隻居冠！

▲小辮鴴通常分布於歐亞大陸及北非地區，每年11月至隔年2月會飛抵台灣過冬。（圖／雲林縣野鳥學會提供／楊楨淇攝影）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣野鳥學會攜手農業部生物多樣性研究所（生多所），昨（19）日舉行一場盛大的小辮鴴（土豆鳥）普查活動。來自全國各地的鳥友志工逾200人參與，此次普查顯示，全國小辮鴴數量約為1萬6029隻，其中雲林縣佔了1萬3829隻，這一數字不僅創下了過去17年來的新高，也讓眾多鳥友感到驚喜與滿足。

小辮鴴通常分布於歐亞大陸及北非地區，每年11月至隔年2月會飛抵台灣過冬。在台灣，特別是中部平原的農耕區，成為了牠們的主要過冬地點。由於這段期間正值雲林縣花生（當地俗稱土豆）收成，農民會進行水田灌溉，這些水田成為了小辮鴴覓食的理想場所，因此得名「土豆鳥」。牠們的鳴叫聲像貓叫，因此又被當地人俗稱為「田貓仔」。

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▲被譽為「土豆鳥故鄉」的雲林縣元長鄉，今年觀察到6027隻小辮鴴。（圖／雲林縣野鳥學會提供／楊楨淇攝影）

自2009年起，雲林縣野鳥學會便開始組織土豆鳥的普查工作，並於2012年得到生多所的支持和加入，進一步擴展至雲林以外的其他縣市，旨在更精確地了解來台灣過冬的小辮鴴族群。今年是普查舉辦的第17年，全國志工齊聚一堂展開一天的觀察活動，活動中設置了小辮鴴的彩繪展示和猜猜樂等互動環節。

初步統計顯示，全國共觀察到1萬6029隻小辮鴴，其中雲林縣有1萬3829隻，彰化1651隻，嘉義328隻，台中146隻，宜蘭71隻，花蓮4隻。相較前一年，全國小辮鴴數量增加了2917隻，而雲林縣更是增加了3109隻，再度刷新了歷年紀錄。尤其是被譽為「土豆鳥故鄉」的雲林縣元長鄉，今年觀察到6027隻小辮鴴。

▲小辮鴴普查原本是一項公民科學活動。隨著生多所的加入和多年的努力，這項活動已逐漸走向科學化和標準化。（圖／雲林縣野鳥學會提供／楊楨淇攝影）

雲林縣野鳥學會理事吳崇漢表示，大約有9成的小辮鴴會選擇在雲林過冬。觀察顯示，這可能與雲林縣大部分地區為農田有關，這些地區土壤富含蚯蚓等食物，再加上平坦的地形，為小辮鴴提供了理想的過冬環境。尤其是在水田灌溉後，這些地區更能見到牠們的蹤影，有時甚至可以看到牠們繞過稻苗，捕食地裡的昆蟲。

生多所生態性經營組長林瑞興表示，小辮鴴普查原本是一項公民科學活動。隨著生多所的加入和多年的努力，這項活動已逐漸走向科學化和標準化。這些年來，普查不僅提升了人們對生態的關注，還促進了社區間的聯繫，並將小辮鴴轉化為雲林縣的重要地方特色和資源。這樣的轉變不僅讓農民更加了解生物與環境的重要關係，也為生態保護帶來了重要的進展。

▲小辮鴴通常分布於歐亞大陸及北非地區，每年11月至隔年2月會飛抵台灣過冬。（圖／雲林縣野鳥學會提供／楊楨淇攝影）