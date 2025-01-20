ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

全台「土逗鳥」普查　雲林佔1萬3829隻居冠！

▲小辮鴴通常分布於歐亞大陸及北非地區，每年11月至隔年2月會飛抵台灣過冬。（圖／雲林縣野鳥學會提供／楊楨淇攝影）

▲小辮鴴通常分布於歐亞大陸及北非地區，每年11月至隔年2月會飛抵台灣過冬。（圖／雲林縣野鳥學會提供／楊楨淇攝影）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣野鳥學會攜手農業部生物多樣性研究所（生多所），昨（19）日舉行一場盛大的小辮鴴（土豆鳥）普查活動。來自全國各地的鳥友志工逾200人參與，此次普查顯示，全國小辮鴴數量約為1萬6029隻，其中雲林縣佔了1萬3829隻，這一數字不僅創下了過去17年來的新高，也讓眾多鳥友感到驚喜與滿足。

小辮鴴通常分布於歐亞大陸及北非地區，每年11月至隔年2月會飛抵台灣過冬。在台灣，特別是中部平原的農耕區，成為了牠們的主要過冬地點。由於這段期間正值雲林縣花生（當地俗稱土豆）收成，農民會進行水田灌溉，這些水田成為了小辮鴴覓食的理想場所，因此得名「土豆鳥」。牠們的鳴叫聲像貓叫，因此又被當地人俗稱為「田貓仔」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小辮鴴通常分布於歐亞大陸及北非地區，每年11月至隔年2月會飛抵台灣過冬。（圖／雲林縣野鳥學會提供／楊楨淇攝影）

▲被譽為「土豆鳥故鄉」的雲林縣元長鄉，今年觀察到6027隻小辮鴴。（圖／雲林縣野鳥學會提供／楊楨淇攝影）

自2009年起，雲林縣野鳥學會便開始組織土豆鳥的普查工作，並於2012年得到生多所的支持和加入，進一步擴展至雲林以外的其他縣市，旨在更精確地了解來台灣過冬的小辮鴴族群。今年是普查舉辦的第17年，全國志工齊聚一堂展開一天的觀察活動，活動中設置了小辮鴴的彩繪展示和猜猜樂等互動環節。

初步統計顯示，全國共觀察到1萬6029隻小辮鴴，其中雲林縣有1萬3829隻，彰化1651隻，嘉義328隻，台中146隻，宜蘭71隻，花蓮4隻。相較前一年，全國小辮鴴數量增加了2917隻，而雲林縣更是增加了3109隻，再度刷新了歷年紀錄。尤其是被譽為「土豆鳥故鄉」的雲林縣元長鄉，今年觀察到6027隻小辮鴴。

▲小辮鴴通常分布於歐亞大陸及北非地區，每年11月至隔年2月會飛抵台灣過冬。（圖／雲林縣野鳥學會提供／楊楨淇攝影）

▲小辮鴴普查原本是一項公民科學活動。隨著生多所的加入和多年的努力，這項活動已逐漸走向科學化和標準化。（圖／雲林縣野鳥學會提供／楊楨淇攝影）

雲林縣野鳥學會理事吳崇漢表示，大約有9成的小辮鴴會選擇在雲林過冬。觀察顯示，這可能與雲林縣大部分地區為農田有關，這些地區土壤富含蚯蚓等食物，再加上平坦的地形，為小辮鴴提供了理想的過冬環境。尤其是在水田灌溉後，這些地區更能見到牠們的蹤影，有時甚至可以看到牠們繞過稻苗，捕食地裡的昆蟲。

生多所生態性經營組長林瑞興表示，小辮鴴普查原本是一項公民科學活動。隨著生多所的加入和多年的努力，這項活動已逐漸走向科學化和標準化。這些年來，普查不僅提升了人們對生態的關注，還促進了社區間的聯繫，並將小辮鴴轉化為雲林縣的重要地方特色和資源。這樣的轉變不僅讓農民更加了解生物與環境的重要關係，也為生態保護帶來了重要的進展。

▲小辮鴴通常分布於歐亞大陸及北非地區，每年11月至隔年2月會飛抵台灣過冬。（圖／雲林縣野鳥學會提供／楊楨淇攝影）

▲小辮鴴通常分布於歐亞大陸及北非地區，每年11月至隔年2月會飛抵台灣過冬。（圖／雲林縣野鳥學會提供／楊楨淇攝影）

 


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►西螺福興宮營隊冬令成長營　為孩子打造難忘寒假

►防搶演練！斗六刑警扮「萌面歹徒」　拿討伐棒搶銀行

►在地企業凝聚力量　西螺福興宮發揚太平媽慈善傳統

►斗六震天府迎新年！推限量「精品翡翠平安扣」　信眾點光明燈就送

關鍵字： 雲林小辮鴴土豆鳥普查生多所

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

ATM上有「超大型巨蛇」在爬！民眾路過驚喊：蛇年行大運

喵星人被爸唸太久一臉不耐煩　自帶高低白襪立正：要講多久？

米克斯貓被指就炸毛　飼主笑曝「唯一雷點」：原來養到松鼠

黑貓「全身戴滿蝴蝶結」一臉淡定　超寵人類妹妹認命陪玩

流浪狗媽媽叼「凍僵幼犬」到獸醫院　醫生「測微弱心跳」急搶救

男友突下跪！水族館白鯨「驚訝成O型嘴」太萌　網笑：最佳伴娘

胖三花發現鏟屎官去霧眉　眼睛瞪大變「傻眼貓咪」：你是誰？

天竺鼠剃毛變「川普頭」屁股光溜溜　媽媽趕快拿菜當獎勵

毛小孩也能點「光明燈」！　專家提醒有5禁忌不可不知

剛搬家驚見「密密麻麻小黑點」在跳　過1小時驚覺越來越多

全台「土逗鳥」普查　雲林佔1萬3829隻居冠！

鏟屎官出門發現「喵皇爽躺被窩」　主子跩臉：去賺錢養我！　

男友突下跪！水族館白鯨「驚訝成O型嘴」太萌　網笑：最佳伴娘

英國動物園犀牛母子起爭執　意外刺穿斑馬腹部致死

超好康！彰化推認養毛小孩專案　送6000元嫁妝再享終身免費疫苗

流浪狗媽媽叼「凍僵幼犬」到獸醫院　醫生「測微弱心跳」急搶救

ATM上有「超大型巨蛇」在爬！民眾路過驚喊：蛇年行大運

毛小孩也能點「光明燈」！　專家提醒有5禁忌不可不知

喵星人被爸唸太久一臉不耐煩　自帶高低白襪立正：要講多久？

健康一體·國際連結：2025亞洲動物臨床醫學論壇隆重登場

分析／賴清德的閣揆終於不躺了　藍白搶錢搶糧才大夢初醒

肌膚卡粉不一定是缺水！3個冬季底妝小知識　搞懂膚質更上一階

雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候

體育署預定轉播30場基層運動賽事　3大社群平台加入推廣

金門某籃球場司令台儲藏室冒火！燃燒面積20平方公尺　警消急搶救

桃園男外出運動無力癱坐土地公廟　眼尖警即刻救援送返家

「用人唯綠」砍預算！綠委：以後護照要到台北辦　網批大造謠時代

台南嬤「三角錐」佔停車格不讓人停車　南警問有沒有申請路權她無言了

回應川普「TikTok需與美合資」　陸外交部：由企業自主決定

米蘭男裝周／金秀賢、金泰梨高顏值看秀！PRADA狂野皮草改寫男士性感

寵物動物熱門新聞

ATM上有「超大型巨蛇」在爬　民眾路過驚呆

白襪喵被爸唸太久　臭臉不耐煩

米克斯貓「被指就炸毛」變松鼠

黑貓當保母「戴滿蝴蝶結」陪妹玩

浪汪媽叼「凍僵幼犬」求救獸醫院

男友突下跪！水族館白鯨「驚訝成O型嘴」太萌

胖貓看奴才的新霧眉　表情超傻眼

天竺鼠剃毛　屁股光溜溜變川普

毛小孩也能點光明燈　專家提醒5禁忌

搬家驚見密麻黑點在跳「越來越多」

善心女發現受傷蝴蝶　做義翅助牠飛

主人愛貓無極限！牙齒矯正1顆16萬不手軟

竹縣37隻重生毛孩22日公開認養

大貓熊圓寶健檢　遺傳琺瑯質問題

讀者迴響

熱門新聞

ATM上有「超大型巨蛇」在爬　民眾路過驚呆

白襪喵被爸唸太久　臭臉不耐煩

米克斯貓「被指就炸毛」變松鼠

黑貓當保母「戴滿蝴蝶結」陪妹玩

浪汪媽叼「凍僵幼犬」求救獸醫院

男友突下跪！水族館白鯨「驚訝成O型嘴」太萌

胖貓看奴才的新霧眉　表情超傻眼

天竺鼠剃毛　屁股光溜溜變川普

毛小孩也能點光明燈　專家提醒5禁忌

搬家驚見密麻黑點在跳「越來越多」

善心女發現受傷蝴蝶　做義翅助牠飛

主人愛貓無極限！牙齒矯正1顆16萬不手軟

竹縣37隻重生毛孩22日公開認養

大貓熊圓寶健檢　遺傳琺瑯質問題

妹子每月收前男友轉2200元！網讚：負責任好人

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面