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東森寵物美容學苑獲「年度全國特優」　美容長劉淑蕙表感謝

東森和田寵物美學藝術學苑獲得「全國特優」。（圖／東森寵物提供）

▲東森寵物美容長劉淑蕙帶領團隊得到特優佳績。（圖／東森寵物提供）

記者李依融／綜合報導

東森和田寵物美學藝術學苑獲得「全國特優」，在2024年度全國美容學校成績積分績優評比中脫穎而出。KCT台灣畜犬協會主辦本次評鑑，由理事長薛瑞銘與農委會動保司司長江文全共同將獎項頒發給東森寵物美容團隊，美容長劉淑蕙肯定美容團隊努力，也對獲獎感到非常榮幸。

劉淑蕙說明，全國美容學校成績積分績優評比每年以積分賽的形式作為評鑑標準，其中包括美容技術的研修、美容檢定的參賽與得獎，甚至是得獎名次，都會累積在積分內，而東森和田寵物美容藝術學苑經過一整年的技術精進與競賽，最終獲得「特優第五名」的好成績。

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東森和田寵物美學藝術學苑獲得「全國特優」。（圖／東森寵物提供）

▲寵物美容學校年度評比僅有特優6名與優等6名能夠上台領獎。（圖／東森寵物提供）

此次頒獎會場有立法院副院長江啟臣到場致詞，並由動保司司長江文全與KCT理事長薛瑞銘共同頒發獎項，全台有寵物相關科系各大院校的校長與主任，也都與會參與此次頒獎晚宴。

東森和田寵物美學藝術學苑獲得「全國特優」。（圖／東森寵物提供）

▲劉淑蕙表示未來也將持續與大專院校產學合作。（圖／東森寵物提供）

劉淑蕙表示，學員與美容師們不斷學習增進技術，也站在毛孩的立場，幫毛孩們打理得健康漂亮，很感謝獲得全國特優第五名的肯定，未來東森寵物也將與大專院校交流產學合作，並持續精進寵物美容的技術與服務。

東森和田寵物美學藝術學苑獲得「全國特優」。（圖／東森寵物提供）

▲劉淑蕙與美容師團隊與農委會動保司司長江文全合影。（圖／東森寵物提供）

東森和田寵物美學藝術學苑獲得「全國特優」。（圖／東森寵物提供）

▲劉淑蕙與美容師團隊與KCT理事長薛瑞銘合影。（圖／東森寵物提供）

關鍵字： 東森寵物東森和田寵物美學藝術學苑美容長劉淑蕙

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