貓咪呼嚕不只是開心！貓奴必知的喵星人呼嚕密碼

▲在貓奴心中，家有一貓如有一寶，尤其是貓咪發出呼嚕聲時更是讓人覺得充滿幸福感。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

你知道貓咪為什麼會呼嚕嗎？很多人以為，這是貓咪開心的象徵，畢竟，當你家主子窩在腿上，一邊享受你的撫摸，一邊發出療癒的呼嚕聲，感覺就像在說：「本喵現在超滿足！」不過，其實貓咪在害怕或感到受威脅時也會呼嚕，像是去看獸醫的時候，牠們可能不是放鬆，而是在安慰自己呢！國外網站《Treehugger》特別解析了貓咪呼嚕的秘密，帶你一探究竟！

呼嚕聲從哪裡來？

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貓咪的呼嚕聲其實源自大腦一種神經震盪訊號，會傳遞至喉嚨的肌肉，使其每秒震動25至150次，進而讓聲帶在吸氣與吐氣時產生振動，形成呼嚕聲。但並不是所有貓科動物都能發出呼嚕聲。家貓、部分野生貓科動物及其近親（如麝貓、靈貓和貓鼬）都會呼嚕，甚至鬣狗、浣熊和天竺鼠也能發出類似的聲音。不過，會呼嚕的貓無法吼叫，而能吼叫的貓則無法呼嚕，因為牠們的喉部結構不夠僵硬，無法發出這種低頻震動。

演化使吼叫與呼嚕成為不同貓科動物的生存策略。會吼叫的貓例如獅子、老虎，為了保護族群與領地，發展出強而有力的吼聲，因為牠們需要四處遷徙獵捕食物。而呼嚕的貓通常體型較小，習慣獨自生活，依靠氣味標記領域，不需要遠距離溝通，因此演化出這種獨特的低頻聲響。

呼嚕聲也是一種溝通方式

你的貓可能透過呼嚕聲向你傳遞訊息！根據英國薩塞克斯大學的研究，家貓能在呼嚕聲中「藏入」一種哀求的哭聲，以激發人類的養育本能。研究團隊分析了10隻貓的呼嚕聲頻譜，發現其中夾帶著220至520赫茲的特殊頻率，而嬰兒的哭聲頻率約在300至600赫茲之間。這項發現顯示，貓咪可能有意識地模仿嬰兒哭聲，以喚起主人的關愛。研究負責人Karen McComb指出，貓咪或許是利用人類對「哭聲」的天生反應，來讓我們更快餵食牠們。獸醫Benjamin L. Hart也補充：「貓咪顯然學會了這種技巧，目的就是讓人類更快端出食物！」

呼嚕聲的療癒力量

不僅如此，呼嚕聲還可能具有療癒效果！生物聲學研究員Elizabeth von Muggenthaler認為，貓咪發出24至140次/秒的震動頻率，有助於骨骼生長、減輕疼痛與加速傷口癒合。她研究了家貓、獵豹、美洲獅等多種貓科動物的呼嚕聲，發現這些動物的呼嚕頻率正好落在可促進骨骼再生的範圍內。此外，這些震動還可能有助於修復肌肉與肌腱、緩解呼吸困難，甚至減少疼痛與發炎。

令人驚喜的是，貓咪的呼嚕聲對人類也有好處！研究顯示，貓咪比其他寵物更能降低壓力與血壓。美國明尼蘇達大學中風研究中心的一項研究甚至發現，養貓的人罹患心臟病與中風的機率，明顯低於沒有養貓的人，而這可能與呼嚕聲帶來的放鬆效果有關。「呼嚕聲是一種讓人感到平靜與安心的聽覺刺激。」動物人際互動研究中心主任Rebecca Johnson博士表示：「它能讓人感覺自己做對了什麼，進而帶來整體的放鬆效果。」

下次當你的貓咪在你身邊發出呼嚕聲時，不妨仔細觀察牠的情緒與狀態，這或許不只是單純的滿足與喜悅，也可能是想討點零食、尋求安慰，甚至是在為自己的健康進行「療癒」。不論如何，貓咪的呼嚕聲不僅是牠們與人們溝通的方式，還可能為牠們本身甚至是貓奴本人，帶來意想不到的健康好處；這麼一想，能有一隻會呼嚕的貓咪陪伴在身邊，真是一件幸福的事呢！