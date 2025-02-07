雪霸七家灣溪架設猛禽棲架　首度捕捉「夜行王者」黃魚鴞身影

記者楊永盛／苗栗報導

雪霸國家公園管理處為了解國寶魚、臺灣櫻花鉤吻鮭的復育工作，早自2005年起展開七家灣溪的長期生態監測，去年首度委託屏東科技大學研究團隊，首度架設猛禽棲架，首次成功捕捉到臺灣最大型的貓頭鷹、黃魚鴞進食的身影。雪霸處今（7日）發布影像，指這項成果顯示生態監測技術的進步，也顯現七家灣溪珍貴的溪流生態和保育成果。

▲雪霸處在七家灣溪的長期生態監測，去年首度架設猛禽棲架，首次成功捕捉到臺灣最大型的貓頭鷹、黃魚鴞進食的身影，也拍到臺灣野山羊覓食身影。（圖／雪霸國家公園管理處提供，下同）

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雪霸處指出，黃魚鴞一種夜行性的貓頭鷹，在台灣12種貓頭鷹當中，是體型最大的，和同一科最小如同麻雀般只有十來公分的鵂鶹相比，這種體長將近60公分的大型貓頭鷹，可說是龐然巨物。而黃魚鴞主要棲息在中、低海拔的溪流環境中，是台灣唯一濱溪生活的貓頭鷹。

雪霸處說，黃魚鴞分布於臺灣山區溪流，北至臺北縣貢寮鄉的草嶺古道，南至墾丁國家公園的南仁山保護區，七家灣溪是目前發現分布海拔最高的區域；牠也是溪流生態系的頂級掠食者，過往在七家灣溪的研究發現獵捕的物種包括魚類、兩棲類、小型哺乳動物、鳥類等，具有重要的生態指標意義。

雪霸國家公園的武陵地區，溪流生態長期監測已有將近20年的時間，去年研究團隊首次嘗試在溪畔設立猛禽棲架，成功記錄到臺灣最大型的貓頭鷹、黃魚鴞的身影，這項成果顯示生態監測技術的進步，也顯現七家灣溪珍貴的溪流生態和保育成果。

雪霸處說，過去就曾委託國立屏東科技大學的研究團隊，進行深入的黃魚鴞追蹤研究並拍攝紀錄片，但其夜行和隱密的生態習性，要長期監測非常困難；去年屏科大野生動物保育研究所洪孝宇助理教授，首次嘗試在七家灣溪溪流沿岸架設2處猛禽棲架，搭配自動相機進行監測，結果多次成功拍攝到黃魚鴞在棲架上停留，並且捕捉到牠捉捕臺灣白甲魚（俗稱：苦花）被帶到棲架上進食，顯示棲架可以成為長期監測黃魚鴞的工具。

洪孝宇助理教授表示，近年來猛禽棲架多設立在農田中，是友善生態的鼠害防治法，運用棲架搭配自動相機就可以做鳥類自動監測；去年首次應用在溪流環境，成功監測到黃魚鴞的身影，洪笑說：「這麼簡單的方法，以前竟然沒想到。」雪霸處長林文和表示，過去的國家公園長期監測已經累積豐富的成果，今年再加入新科技和新方法，讓珍貴的生態復育成果更容易被看見，也是環境教育宣導很好的素材。

除此之外，在溪畔設立的自動相機也多次拍到臺灣野山羊、山羌、野豬、食蟹獴等動物，顯示經過雪霸國家公園長期的保育，七家灣溪不僅臺灣櫻花鉤吻鮭族群穩定成長也擁有豐富的生態多樣性。

雪霸處說，本次監測成果並非偶然，過去長期進行國寶魚臺灣櫻花鉤吻鮭的復育工作，並自2005年起展開七家灣溪的長期生態監測，涵蓋包括水質、物理棲地、藻類、水棲昆蟲、蛙類、魚類、鳥類、植群等溪流生態的多個面向，不僅有助於了解複雜生態系統中各類群生物的交互關係，對國寶魚的保育也有十分正面的助益。累積的長期生態監測科學數據，更能成為未來探索氣候變遷對溪流生態系影響下的有利線索。