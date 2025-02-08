寒流發威！黃金獵犬穿「發熱衣」爽睡　姊笑：媽媽怕牠冷

記者李依融／綜合報導

寒流來襲冷颼颼，澎湖黃金獵犬「饅頭」被媽媽換上發熱衣，超緊身的模樣讓姊姊忍不住笑出來，把照片分享到Threads上，網友笑說「這是低調韓式質感全黑穿搭」。

▲饅頭穿上發熱衣舒服地休息。（圖／翻攝自Threads@z___ch9）



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姊姊在Threads@z___ch9分享照片，只見饅頭躺在飛行床上，身上穿著超貼身的黑色衣服，當姊姊出門時，饅頭攀在車窗邊露出毛茸茸的胸口，似乎已經習慣這身穿著。然而這件衣服對狗狗來說實在不算合身，由來其實很逗趣。

▲饅頭平時是奔放的孩子，所以穿上發熱衣讓家人不禁覺得搞笑。（圖／翻攝自Threads@z___ch9）



Threads@z___ch9表示，1歲半的饅頭平常是「野小孩」，非常隨興沒有穿衣服的習慣，然而最近澎湖太冷了，媽媽擔心饅頭感冒，便拿爸爸的發熱衣改成饅頭的尺寸。姊姊笑說，「因為拘束的饅頭跟平常的樣子差太多，我們看起來實在很好笑，但牠似乎滿舒服的。」

▲饅頭平常習慣光溜溜。（圖／翻攝自Threads@z___ch9）

姊姊每天都被饅頭的傻氣逗笑，這次穿上發熱衣的照片也受到許多網友關注，「有一種冷叫媽媽覺得你冷」、「圓領衣變U領衣」、「哈哈哈很帥啊！」。姊姊也說，這次寒流實在太冷，媽媽還要她把穿不到的衣服給饅頭，不過她也不介意跟饅頭分享，反爾想看看饅頭的逗趣穿搭秀。

▲饅頭以後還有姊姊的衣服可以穿。（圖／翻攝自Threads@z___ch9）