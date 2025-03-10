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狗狗為何總愛搶佔你的座位？行為背後動機大解密

▲▼狗狗,寵物,座位,地位,親近,訓練。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲狗狗是寵物也是最愛的家人，但你有想過為什麼有時候狗狗老愛霸佔你的座位嗎？（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

狗狗是人類最忠實的夥伴，牠們的可愛和忠誠使牠們成為生活中不可或缺的家人，狗狗不僅陪伴我們，還能感受到我們的情緒，提供無條件的愛與支持。這種深厚的連結使狗狗贏得了「人類最好的朋友」的美譽。不過，許多飼主都有這樣的經驗：當你從椅子上起身後，狗狗立刻跳上去佔據你的座位，這是為什麼呢？國外網站《Treehugger》整理這種行為背後可能的幾個原因，一起來看看吧！

原因一：狗狗表達親近愛意的行為

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▲▼狗狗,寵物,座位,地位,親近,訓練。（圖／取自免費圖庫pexels）

作為群居動物，狗狗渴望融入一個安全且有歸屬感的環境。牠們的祖先——狼，依賴群體的力量生存，並竭力保護自己的領地。現代家犬則視人類為牠們的安全來源。你的氣味對牠們而言是熟悉且安心的，因此，牠們喜歡待在飼主曾經坐過的地方，這也是為什麼狗狗喜歡睡在人類的床上、乘坐人類的車子，並在家具上或膝蓋上休息的原因。

原因二：狗狗展現主導地位的行為

另一種可能性是，狗狗透過佔據座位來展示牠們的主導地位。這種情況在多狗家庭中特別常見，尤其是當新狗狗加入家庭、曾有過被虐待史，或牠們是大型犬種時。這種行為可能是狗狗試圖在家庭中確立牠們的「地位」，無論是在主人之間還是在其他狗狗之間。

▲▼狗狗,寵物,座位,地位,親近,訓練。（圖／取自免費圖庫pexels）

在這種情況下，狗狗的肢體語言可能更具攻擊性和領土性。佔據座位的行為可能伴隨著吠叫、防禦姿態或咬人。這表明狗狗正在尋找牠在群體或家庭中的位置。

如何應對狗狗佔據座位的行為

如果你的狗狗在佔據座位時表現出搖尾巴等溫和的行為，通常無需擔心。但如果你注意到牠們表現出攻擊性，特別是低吼、露齒或咬人，最好在問題惡化之前採取一些訓練方法。

一種選擇是聘請專業的狗狗訓練師或帶狗狗參加訓練班。訓練師會幫助你了解狗狗為何會有這種反應。是否與其他狗狗存在競爭？家中是否有小孩？如果狗狗還是幼犬，這種早期訓練將確保牠們在成長過程中不會持續這種行為。

如果你對自行訓練狗狗感到有信心，可以參考書籍和網路上的訓練學程。只要你持續以讚美或零食強化良好行為，行為問題可能在數週或數月內得到改善。但要記得，過程中對狗狗大喊大叫是沒有用的，因為牠們不一定明白自己做錯了什麼；相反地，準備充足的訓練零食，並在牠們表現良好時給予正向強化才是有效的方法。

▲▼狗狗,寵物,座位,地位,親近,訓練。（圖／取自免費圖庫pexels）

最後，需要確保家中所有成員在期望和處理紀律策略上達成共識，才不會讓狗狗在每個人那裡得到混淆的訊息或不同指令。

關鍵字： 狗狗寵物座位地位親近訓練

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