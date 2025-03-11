搭飛機見「狗狗雲在玩球」　女子鼻酸：看見愛犬在天堂的樣子

實習記者陳安榆／綜合報導

國外女子Charlotte搭乘飛機前往馬爾他(Malta)，航班行徑於雲海之上時，她發現了一朵「狗狗雲」，彷彿是她已逝的狗狗，她直言「這彷彿是來自天堂的問候」，無數的想念傾巢而出，影片發出後被瘋狂轉傳。

寵物對每個主人來說都是不可或缺的存在，日夜的陪伴早已讓牠們的身影在心種烙下深深的印記。＠charlottemaltaparty在TikTok上分享，自己不經意透過機窗望向雲層，居然意外在天空中看見愛犬的身影，震撼的瞬間讓她久久不能平復心情，心想或許是狗狗是想透過這種方法告訴她「我一直都在媽媽心裡」，也引起不少網友的共鳴。

▲Charlotte在旅途中看見自己已逝狗狗在天堂的模樣。（圖／翻攝自TikTok／@charlottemaltaparty）



[廣告]請繼續往下閱讀...

如此罕見的情況同時也存在著質疑的聲音，許多人紛紛覺得這不是真的，只是宣傳手法，不過多數人則選擇相信，並一同悼念，認為雖然寵物離開了這個世界，卻從未真正消失。網友紛紛在貼文底下留言「這就是狗狗天堂存在的證據」、「這是真的嗎？太令人感動了」、「看起來牠正在那裡等你一起玩接球遊戲」、「這就是我內心深處的秘密」、「所有的狗狗都會上天堂」，不論影片的真實性為何，這部影片都給予了所有人心靈上的慰藉。