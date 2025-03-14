奶奶找不到假牙！回頭一看　薩摩耶「露齒燦笑」緊咬變新造型

▲007居然將奶奶的假牙叼走，還「露齒燦笑」。（圖／翻攝自小紅書／薩摩耶007）



實習記者陳安榆／綜合報導

結局總是意想不到的！大陸福建省有一位奶奶在家中著急地尋找自己的假牙，卻沒想到一回頭就看見7歲的薩摩耶「007」正在對自己「露齒燦笑」，原來是被牠叼走含在嘴裡。搞笑的一幕讓飼主感到好氣又好笑，直言「狗嘴吐不出象牙，但可以吐奶奶的假牙」，想不明白怎能如此調皮。

「薩摩耶007」是小紅書上的寵物博主，擁有將近20萬的粉絲數，家中一共有三隻大型犬，除了007之外還有一隻邊境牧羊「17」」和一隻大麥町「3d」，其中最調皮的就是007。這天奶奶突然找不到假牙了，聰明的17也在旁邊幫忙尋找，沒想到大家找了半天才發現，007不小心留下犯案證據，居然含在嘴裡，無辜的大眼睛配上燦笑的表情，就像是很得意一樣，讓飼主超級無奈。

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▲假牙剛剛好被含住，一點也不違和。（圖／翻攝自小紅書／薩摩耶007）



影片發佈後點讚數高達3.3萬，不少網友被逗樂，紛紛留言「好適合牠」、「快要笑到翻了」、「超不違和」、「這假牙奶奶還要用嗎？」、「比奶奶還適合」，不過也有一些人質疑影片的真實性，懷疑是刻意讓007叼著擺拍。不論如何，只能說這波操作屬實是意想不到，果然還是要將東西收好，不讓毛孩碰到才行。