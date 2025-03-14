毛孩退化關節炎活動困難　再生醫療「幹細胞」幫忙提升生活品質

▲每年為毛孩健康檢查，可以及早發現疾病及早治療。（圖／慈愛動物醫院提供）



記者李依融／綜合報導

關節炎是老年毛孩的隱形殺手，不僅影響牠們的行動力，還可能導致肌肉流失，最終無法行走。根據統計，8歲以上狗狗超過八成罹患退化性關節炎，許多飼主往往等到毛孩走不動了才意識到問題的嚴重性。事實上透過預防醫學，可以在早期阻止病變惡化，幫助毛孩維持良好的生活品質。

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▲平時控制飲食避免毛孩肥胖，也能減輕關節負擔。（圖／慈愛動物醫院提供）

慈愛動物醫院建議，預防毛孩退化性關節炎有很多方式，包括從飲食著手，做好日常健康管理、控制體重、適量運動，以免肥胖加重關節負擔，導致行動受限與肌肉流失。此外定期健康檢查也很重要，每年1次全身健檢，能及早發現問題，讓治療事半功倍。此外定期施打疫苗與驅蟲，也能讓毛孩有健康防護罩。

▲現在許多飼主在乎毛孩的生活品質，所幸有更多的選擇幫毛孩過得更舒適。（圖／慈愛動物醫院提供）

慈愛動物醫院表示，近年「再生療法」也是治療退化性關節炎新興的方式，透過幹細胞、外密體等生物性特質，減少發炎反應舒緩疼痛、調解免疫系統降低疾病風險，並加速組織修復避免纖維化。醫師表示，其實毛孩原本就有自我修復能力，「不過隨著年紀漸長，幹細胞的數量大幅下降，往往是『破壞速度＞修復速度』。」

根據台灣獸醫再生醫學會理事長林昇全的研究，許多行動困難甚至下半身癱瘓的狗狗，接受間質幹細胞治療後，3個月內活力就有顯著提升。國立屏東科技大學2019年與訊聯生技合作的異種兼質幹細胞研究，也證實幹細胞治療能促進軟骨再生。慈愛動物醫院獸醫師表示，若是寵物有關節退化等情形，飼主就多了新興再生療法能選擇，提升毛孩的生活品質提升。

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