南韓野火災民撤離「來不及幫狗鬆綁」　留守毛孩燒傷瘸步

記者李依融／綜合報導

南韓慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡發生山林野火，不僅造成人員死傷，也對動物造成嚴重傷害。動物救援團體WE ACT!與CARE挺進災去救援，看到許多狗狗被嚴重燒傷，隨然努力想求生，但走動步態相當僵硬，也有居民圈養的牲畜在同伴燒焦的遺體間躊躇，這些景象都讓人心碎。

▲狗狗被燒得步態僵硬，對志工靠近有些害怕。（圖／翻攝自Care臉書）

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從CARE前進災區的救援畫面能看到，一隻狗狗毛被燒到糾結，後腿的毛明顯被燒了一大片露出皮膚，牠蹣跚地移動看得出相當疼痛，對於伸出援手的志工有些害怕，但隨後被抱起，靠近一看牠的眼睛也被燒傷了，隨後被送往獸醫院治療。另外還有一隻狗狗被鍊在家門口，看似在著火時刻想往外跑，卻被綁在原地以掙扎的姿勢離世，志工們見狀心疼得嘆氣。另外還有一隻黃色大狗毛都燒焦了，臉被燒得緊繃，因為疼痛只能趴在原地喘氣。

▲毛孩想逃跑卻被鍊住，最後掙扎著離世。（圖／翻攝自Care臉書）

▲乖巧的大狗狗留守狗屋，耳朵被燒紅。（圖／翻攝自Care臉書）

另外WE ACT!團隊前進被野火肆虐的村莊，聽到了狗的哭聲，他們衝到現場看到整排房子正在燃燒，焦急地想找出受困的狗狗，在千鈞一髮之際抱走一隻白色狗狗。他們也在路上看到一隻邊境牧羊犬，見到人彷彿見到救星似的奔來，最終平安上車得救。還有一隻黃金獵犬即使耳朵燒傷了，還是乖乖地趴在家門外的簡陋狗籠屋內，身上還鍊著鐵鍊，家人都已撤離避難，牠卻被留下遭受野火傷害。

▲志工在千鈞一髮之際救出小白狗，能看出火光逐漸接近。（圖／翻攝自IG@we.a.c.t）

▲邊境牧羊犬自己逃到村落馬路上，被志工發現救援。（圖／翻攝自IG@we.a.c.t）

WE ACT!團隊表示，他們也收到災民求助，表示逃難時來不及幫狗狗解開繩索，於是志工們開著車趕到災民家中，沿途看到熊熊野火染紅了天空，心裡暗自感到不妙。到達現場後看到狗屋已經傾倒，所幸裏頭的虎斑狗還活著，雖然燒傷疼痛讓牠的腳蜷縮著，但看到食物仍大口地吃了起來，這隻虎斑狗狗也已被送往醫院治療。

▲志工獲報災民來不及幫狗狗解繩索就撤離，到現場卻看到狗屋傾倒。（圖／翻攝自IG@we.a.c.t）

▲所幸狗狗仍活著，目前已送醫治療。（圖／翻攝自IG@we.a.c.t）

南韓因受到南高北低氣壓環境影響，加上天氣乾燥和高溫西風吹拂，因而造成森林大火，27日已進入第六天，由於降雨量稀少，火勢難以控制，已造成26人死亡、8人重傷，山林燃燒面積達到3萬6009公頃，撤離居民數達到3萬7185人，仍有1萬6700人無法返家。