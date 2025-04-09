傑克羅素犬車禍癱瘓3年　靠再生醫療再次起身搖尾巴

▲史迪奇因為車禍癱瘓，經過治療竟然再次站起。（圖／東森寵物提供）

記者李依融／綜合報導

12歲傑克羅素犬「史迪奇」因為車禍脊椎骨折，3年來無法站立或行走，然而透過再生醫療協助，牠竟然能再次站起，飼主見狀感動地說「三年了，我從沒想過牠還能自己站起來！」

史迪奇因為車禍造成脊椎骨折，從那天起就無法站立行走，連上廁所也需要人工協助，因此飼主每天耐心照護，只希望身體上的不便不要拖垮愛犬的健康。後來飼主得知再生療法，便帶著史迪奇嘗試，打第一劑療程後，史迪奇原本癱軟的雙腿竟然久違地撐起身體，站了5分鐘，休息時還開始搖尾巴、後腿也小幅度活動，這些動作都是飼主3年來不敢想的。

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▲史迪奇在再生療法後，竟然可以起身、搖尾巴。（圖／東森寵物提供）

在醫療團隊專業評估下，飼主後續選擇繼續完成療程，讓史迪奇能維持舒適的生活。慈愛動物醫院獸醫師表示，再生醫療是新興幫助毛孩的療法，透過注入具修復力的外密體或幹細胞等細胞活性物質，可望改善神經訊號傳導、降低發炎，協助損傷組織自我修復與再生，不過他也提到，美隻毛孩的治療效果有個體差異，建議請專業獸醫評估後，再選擇最適合自家毛孩的療程。

▲飼主看到史迪奇再次能自主活動，非常感動。（圖／東森寵物提供）

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