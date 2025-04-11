新北市動保處與7-11攜手推動「毛寶貝認養計畫」助浪浪找到溫暖新家

▲新北動物之家毛寶貝正在等待一個溫暖的家。(圖／新北市動保處提供，下同)

地方中心／新北報導

為響應4月11日國際寵物日，新北市政府動保處與統一超商（7-ELEVEN）攜手合作，發起「毛寶貝認養計畫」，旨在幫助動物之家所內收容的毛寶貝儘快找到溫暖的家。此次活動透過7-ELEVEN全台7000多間門市的社群媒體（Facebook、Instagram、LINE等）、官方APP和門市電子螢幕等多元平台，推廣線上認養活動，讓更多動物能夠早日走進有愛的家庭。

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▲民眾可在7-ELEVEN門市電子螢幕掃瞄QR CODE，即可透過線上連結了解新北市動保處認養資訊。

新北市目前有8所公立動物之家，共收容1200多隻犬貓，其中犬隻高達1000隻。為鼓勵民眾前往認養，活動期間掃描QR CODE並至動保處8所動物之家實際認養動物的飼主，即可享有4項認養好康，包括智慧寵物照護存摺、健康數據雲端管理、合作動物醫院免掛號費等優惠；認養老殘犬加碼贈送新北幣2000元、營養品、輔具、檢診醫療服務；提供犬貓疫苗、驅蟲；更享有動保處提供的新手爸媽贈送認養優惠，加贈專屬寵物智慧定位器、清潔用品，並由7-ELEVEN贊助隨機贈送寵物罐頭、零食等寵物用品。

▲新北動保處與超商攜手合作發起的「毛寶貝認養計畫」，提供領養飼主四項好康。

一位至新北市淡水動物之家認養狗狗的吳先生分享了他的經驗。他表示，第一眼見到「黑寶」時，牠用充滿信任的眼神看著他，讓他感受到溫暖與陪伴。吳先生還提到，米克斯犬不僅聰明、忠誠且十分貼心，讓他感受到滿滿的療癒。此外，吳先生還享有終身免費狂犬病疫苗注射、體內外寄生蟲及心絲蟲預防投藥、犬貓基礎疫苗、檢診醫療服務及飼養指導服務，大大減輕了飼主的經濟負擔。

新北市動保處表示，友善動物是文明與進步的象徵，動物保護意識需要大家一同努力。感謝企業連鎖超商7-ELEVEN愛心送暖，透過公私協力方式，運用7-ELEVEN線上及線下自媒體廣泛傳遞「認養不棄養、給牠一個溫暖的家」的觀念，增加毛寶貝曝光度與認養機會，讓所內動物有更多機會接觸民眾找到歸屬家庭，同時也讓動物友善觀念深入全國每一個角落，建立人與動物和諧共處的友善環境。如欲了解更多動物認養資訊，可查詢動保處官網認養專區（https://act-adopt.ahiqo.ntpc.gov.tw/）