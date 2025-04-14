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田中寵愛嘉年華「為愛而跑」　東森寵物捐出30萬份浪浪糧食

田中馬拉松。（圖／東森寵物提供）

▲許多民眾帶著心愛的毛家人一起參與「雙鐵勇闖半線 寵愛嘉年華」。（圖／田中馬拉松團隊提供）

記者李依融／綜合報導

彰化田中高鐵園區舉行「雙鐵勇闖半線 寵愛嘉年華」，吸引超過5000位跑者與毛小孩一同參與，東森寵物響應「為愛而跑，助浪溫飽」行動，每跑出1公里，即由東森寵物雲捐出10元作為流浪動物糧食基金。當日累積總里程突破10萬公里，成功捐贈30萬份浪浪糧食，為流浪動物送上溫飽與希望。

田中馬拉松。（圖／東森寵物提供）

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▲東森寵物集結大家的愛心，捐出市價30萬元乾糧助浪浪溫飽。（圖／田中馬拉松團隊提供）

「雙鐵勇闖半線 寵愛嘉年華」由田中馬拉松團主辦，除了健康路跑外，特別設置3公里寵物組，跑者帶著各式毛小孩甚至烏龜、鸚鵡、小鱷魚一同參賽，現場氣氛溫馨熱烈。賽事同時結合公益、親子互動與環境友善理念，打造出全民參與、充滿愛與活力的嘉年華盛會。

田中馬拉松。（圖／東森寵物提供）

▲有飼主帶著鱷魚「阿鱷」一同參與。（圖／東森寵物提供）

東森寵物表示，推廣正向飼養觀念與實際行動支持流浪動物，是品牌長期投入的重要方向，未來將持續與各界攜手，推動更多關於動物福利、環境永續的友善計畫，讓毛孩們都能擁有更幸福的未來。

如果錯過這場盛會，5月4日還有一場「媽趣迷你馬拉松」，歡迎帶毛孩再創溫暖回憶。

田中馬拉松。（圖／東森寵物提供）

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關鍵字： 東森寵物東森寵物公益東森捐糧田中馬拉松

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