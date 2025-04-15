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10歲瑪爾濟斯關節疼痛「半夜哀叫」　施打外泌體後「拉主人散步」

瑪爾濟斯鑽鑽。（圖／東森寵物提供）

▲鑽鑽在施打外泌體後情緒開朗許多，也明顯更有活力。（圖／東森寵物提供）

記者李依融／綜合報導

10歲的馬爾濟斯「鑽鑽」因關節退化導致行動困難，經常因不適半夜哭醒，也逐漸喪失活動意願，讓飼主心疼不已。在獸醫師專業評估後，鑽鑽接受外泌體療程，現在牠竟然能拉著主人散步，明顯的改變也讓飼主相當驚奇。

鑽鑽以往出門只要走路走太久，就會不適哀叫，甚至半夜睡到一半也會痛醒，讓牠慢慢地不想出門、不想動，整天都無精打采。在獸醫的評估下，鑽鑽能以施打外泌體的方式，改善不適的狀況，而飼主接受建議，並仔細觀察施打後的狀況。飼主提到，鑽鑽施打外泌體約3、4天，半夜哭叫的情況變少，能睡得比較安穩，出門散步的意願也明顯提升，以往害怕上下樓，也變得願意嘗試，「之前走兩步就停，現在會主動拉著我散步，真的很感動。」

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瑪爾濟斯鑽鑽。（圖／東森寵物提供）

▲鑽鑽原本因疼痛不愛走路，現在出門散步意願明顯提升。（圖／東森寵物提供）

鑽鑽的飼主本身是東森寵物的員工，他提到，這是他第一次得知這樣的治療方式，雖然不確定每隻毛孩是否都適合，但就鑽鑽的變化讓他感到很驚訝，後續也將繼續配合獸醫的建議持續監測，希望鑽鑽的老年生活有更好的品質。

獸醫師表示，外泌體療程主要透過細胞分泌物質協助調節生理機能，像鑽鑽這樣因骨刺或關節退化導致慢性疼痛，外泌體療法能幫助減緩發炎、舒緩疼痛、啟動身體自癒力。不過獸醫也強調，療效表現會因個體年齡、體質及健康狀態有所差異，建議飼主諮詢專業獸醫師，並在完整評估後選擇適合的療程。

瑪爾濟斯鑽鑽。（圖／東森寵物提供）

▲鑽鑽疼痛緩解後，睡眠品質也變好，飼主很開心愛犬生活舒適許多。（圖／東森寵物提供）

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慈愛動物醫院其他據點查詢 https://www.lkah.com.tw/hospitals

關鍵字： 東森寵物慈愛動物醫院瑪爾濟斯再生醫療外泌體

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