10歲瑪爾濟斯關節疼痛「半夜哀叫」　施打外泌體後「拉主人散步」

▲鑽鑽在施打外泌體後情緒開朗許多，也明顯更有活力。（圖／東森寵物提供）



記者李依融／綜合報導

10歲的馬爾濟斯「鑽鑽」因關節退化導致行動困難，經常因不適半夜哭醒，也逐漸喪失活動意願，讓飼主心疼不已。在獸醫師專業評估後，鑽鑽接受外泌體療程，現在牠竟然能拉著主人散步，明顯的改變也讓飼主相當驚奇。

鑽鑽以往出門只要走路走太久，就會不適哀叫，甚至半夜睡到一半也會痛醒，讓牠慢慢地不想出門、不想動，整天都無精打采。在獸醫的評估下，鑽鑽能以施打外泌體的方式，改善不適的狀況，而飼主接受建議，並仔細觀察施打後的狀況。飼主提到，鑽鑽施打外泌體約3、4天，半夜哭叫的情況變少，能睡得比較安穩，出門散步的意願也明顯提升，以往害怕上下樓，也變得願意嘗試，「之前走兩步就停，現在會主動拉著我散步，真的很感動。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鑽鑽原本因疼痛不愛走路，現在出門散步意願明顯提升。（圖／東森寵物提供）

鑽鑽的飼主本身是東森寵物的員工，他提到，這是他第一次得知這樣的治療方式，雖然不確定每隻毛孩是否都適合，但就鑽鑽的變化讓他感到很驚訝，後續也將繼續配合獸醫的建議持續監測，希望鑽鑽的老年生活有更好的品質。

獸醫師表示，外泌體療程主要透過細胞分泌物質協助調節生理機能，像鑽鑽這樣因骨刺或關節退化導致慢性疼痛，外泌體療法能幫助減緩發炎、舒緩疼痛、啟動身體自癒力。不過獸醫也強調，療效表現會因個體年齡、體質及健康狀態有所差異，建議飼主諮詢專業獸醫師，並在完整評估後選擇適合的療程。

▲鑽鑽疼痛緩解後，睡眠品質也變好，飼主很開心愛犬生活舒適許多。（圖／東森寵物提供）

【再生醫學相關報導】

瑪爾濟斯關節炎 「幹細胞療法」2周能跳了

https://pets.ettoday.net/news/2885290

寵物也可用再生醫療！改善關節炎、腎臟病 專家揭3大疾病領域應用

https://www.ettoday.net/news/20241220/2876438.htm

12歲黑柴跛腳垂尾 外泌體幫牠重生「尾巴搖成電風扇」

https://pets.ettoday.net/news/2908281

13歲狗狗關節炎「艱難扶起又癱軟」 再生醫療讓牠爬樓梯探索

https://pets.ettoday.net/news/2920785



【三家總院 24 小時全年無休，提供日夜間醫療照護】

台北總院｜臺北市大同區寧夏路1號 ｜☎ (02) 2550-6968

台中總院｜臺中市大里區國光路二段539號 ☎｜(04) 2483-0678

台南總院｜臺南市西門路一段473號 ｜☎ (06) 214-2345

慈愛動物醫院其他據點查詢 https://www.lkah.com.tw/hospitals