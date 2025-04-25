新聞雲ＡＰＰ會員獨享　西莎餐盒自然素材系列限時兌

活動小組／綜合報導

新莊毛爸媽看過來！東森寵物新莊中正店改裝開幕，5/1-5/4舉辦中正店&旗艦店雙店同慶活動，ETtoday新聞雲不僅提供最新、最快、最即時的新聞給您，也要為您的毛寶貝獻上福利，特別準備了200份「西莎餐盒」，活動期間，凡於門市消費不限金額，即可至門市兌換，數量有限，現在就拚手速兌換去！

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▲5/1~5/4東森寵物新莊中正店&旗艦店雙店同慶活動，新聞雲APP會員獨享，200份西莎餐盒等你拿！ (圖 / 活動小組)。

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要怎麼樣才能獲得「西莎餐盒」自然素材85g系列呢？

1. 登入新聞雲APP，至「會員中心」>>「好禮兌換區」>>【東森寵物新莊中正店、新莊旗艦店】凡消費不限金額送【西莎餐盒】自然素材85g系列＊1個

2. 使用100枚東森幣兌換【西莎餐盒】自然素材85g系列＊1個

3.兌領時間及地點：限於2025/5/1~2025/5/4每日10:00-21:00，凡於【東森寵物新莊中正店或新莊旗艦店】任意消費一筆，即可同時使用兌換券兌換【西莎餐盒】自然素材85g系列＊1個 (現場口味任選)，如家中養貓，可更改兌換歐司特特級餐包70g*1個，逾期失效。

4. 操作步驟圖如下↓↓↓

►活動參與需自備手機及網路，主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

如何獲得東森幣

1.下載新聞雲APP，首次綁定東森購物網帳號，即可獲得300枚東森幣

2.每天登入可獲1枚東森幣，累積登入領更多，單日最高31枚

3.在新聞雲APP瀏覽一篇新聞即可獲得1枚東森幣，每天最高可得50枚

4.分享一篇新聞雲APP的新聞即可獲得1枚東森幣，每天最高可得5枚



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【東森寵物新莊中正店資訊】

地址 ：新北市新莊區中正路102號、104號

電話：02- 2276 0002

【東森寵物新莊旗艦店門市資訊】

地址 ：新北市新莊區中正路2號1-2樓

電話：02 2996 0026