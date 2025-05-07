大武小熊「Tawmele」康復野放　在部落祝福下重返山林

▲大武小熊 Tawmele7日康復野放 。（圖／林業及自然保育署屏東分署屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

農業部林業及自然保育署屏東分署113年10月在大武部落附近救援的亞成體母熊，經屏科大野生動物收容中心與野灣野生動物保育協會超過六個月的照護及野訓，復原適應情形良好，經專家評估健康無虞可達野放標準，在當地魯凱族大武部落以發現者的家族名「Tawmele」(發音為「達默樂」)命名後，今(7)日在族人的祈禱祝福下順利野放重返山林。

[廣告]請繼續往下閱讀...

屏東分署說明，Tawmele於113年10月9日被大武社區發展協會巡守隊發現時，因誤觸陷阱受困，在送往屏科大進行急救與後續照養下逐漸復原，今年2月下旬再送往台東龍泉野放訓練場進行野放訓練及行為觀察，由野灣協會負責評估健康狀況、坡度行走與覓食表現等，3月28日及4月18日屏東分署召開兩次專家會議進行野放評估，第二次會議時，Tawmele體重已增至37.1公斤，復原良好、明顯對人有趨避反應、具備獨立生活能力，在與部落討論後，確認汛期前將於舊大武部落周邊進行野放。

野放當日清晨，霧台鄉巴正義鄉長在進入溪底便道前為這次野放行動順利進行禱告，順利抵達野放地點再由大武村柯得寶耆老用族語告訴山神，希望Tawmele在山林照護下可以快樂地生活。當籠子打開時，Tawmele 選擇最難的山壁路線毫無懸念的向森林奔去，現場所有人員都為Tawmele能夠重返山林感到高興，並默默的再次獻上祝福，期盼牠從此在森林裡悠遊自在的生活。

屏東分署表示，為利黑熊後續追蹤與應變，Tawmele配戴了衛星發報器，另分署已在部落周邊設置電子圍籬進行監控，倘黑熊接近部落周邊區域，分署將視情況與部落合作進行警戒或驅離。另外屏東分署仍將持續與部落合作辦理應變訓練，協助居民熟悉人熊遭遇之應對原則，減少部落族人的疑慮並強化安全感。

屏東分署提醒，民眾於山區活動時應妥善管理廚餘、垃圾與飼料，避免吸引野生動物靠近；若發現野生動物受困或受傷，請立即通報1999地方專線，或撥打林業保育署24小時通報專線0800-000-930、屏東分署電話08-7236941。