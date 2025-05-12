爭寵新來貴賓幼犬　老狗假演分離焦慮

▲熊爸（左）來到傅子純（右）家，發現兩隻貴賓狗非常親人，出門散步拍照也很配合。

圖文／鏡週刊

傅子純養了2隻貴賓犬，黑色咪嚕是女生，已經14歲；白色是弟弟叫咪酷，今年才3歲，兩隻狗狗在主人出門時會叫，客人進門也會叫，傅子純擔心牠們是不是患上分離焦慮？希望熊爸來幫忙看看。

傅子純表示原本只有黑貴賓咪嚕，3年前太太怕愛犬去當天使時，會因捨不得太傷心，所以才又養了年輕的咪酷。但對於老犬接受幼犬的到來，熊爸問傅子純有沒有先做功課？

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狂吠無歇 監視器識破

傅子純說：「咪酷回家時，有先買一個籠子，讓牠在籠子生活了3、4個月，等咪嚕接受了牠，2隻就一起在外面玩了。」

▲傅子純養了一老狗一幼犬，發現照顧好牠們並不容易，特別請教熊爸有何方法。

回想當初弟弟的到來，咪嚕曾一臉不開心，覺得屬於自己的愛被分走。熊爸表示，很多人以為多養一隻是作伴，其實有的狗狗並不喜歡，覺得主人不愛牠了而不吃不喝，更因此產生分離焦慮等。傅子純聽了立即點頭說：「咪嚕親人不親狗，在家也是在睡覺，只有我回家時，2隻才一起來跟我玩遊戲。」

▲傅子純（左）在民視八點檔《愛的榮耀》裡，跟吳婉君（右）有不少對手戲，兩人私下也成好友。 （圖／翻攝自傅子純臉書）

熊爸經過一起散步的觀察，本來擔心老狗會有分離焦慮，但看到老狗愛散步，懂得去大小便，也四處嗅聞，證明牠會藉由散步、大小便來舒解壓力。熊爸說：「咪嚕的狀況比我想像的好太多了，主人一直說牠很黏，但似乎主人比較在乎狗狗。」

熊爸覺得兩隻的問題不大，至於咪嚕會在主人出門後狂叫，或客人來家時，只要一站起來也是叫不停的狀況，傅子純從監視器看到，2隻叫沒多久就乖乖睡覺了。

熱吻不停 怕主人變心

熊爸因此分析，狗狗根本在演戲，因為聽到電梯下樓後，就會停止吠叫，所以不理會牠們是對的。關於客人的問題，當客人站起來前，先把狗狗安撫好，狗狗也不會再叫。

▲傅子純（左）在民視八點檔《愛的榮耀》裡，跟吳婉君（右）有不少對手戲，兩人私下也成好友。 （圖／翻攝自傅子純臉書）

咪嚕現在會跟弟弟、主人一起玩玩具，看來已接受弟弟的到來，而咪嚕對主人不停熱吻的表現，熊爸說是因牠欠缺自信，熊爸說：「牠就是在告訴你，牠很愛你，怕你不愛牠。所以吃的、玩的都要以牠為第一，牠的心情就會好了。」而弟弟咪酷很乖，不爭不搶，也讓咪嚕接受了牠。

▲傅子純非常疼愛兩隻寶貝狗狗，在家時一定與牠們玩樂互動。（圖／翻攝自傅子純IG）

最後，熊爸認為兩隻狗狗的散步量不足，一般標準是一天三次，牠們一星期一次太少了，應先改成一星期三次，再慢慢增多，牠們的壓力就能得到適當抒發。

熊爸小檔案 犬類行為專家王昱智，人稱「熊爸」，是因為他的第一隻狗狗叫熊熊。熊爸訓練狗狗超過二十年經驗，提倡不打、不罵、不處罰的人道訓練方式，曾赴美、日研習，並取得日本DINGO國際訓犬講師認證，著作有《熊爸教你了解狗狗心事》、《狗狗和我一樣幸福》等，近年更成為許多明星的狗狗訓練師。



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