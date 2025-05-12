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三花貓免疫性炎症影響腎功能　再生療法讓牠再次跳窗台曬太陽

花花使用再生醫學恢復活力。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲花花突然不對勁，飼主送醫才發現病況複雜須及時處理。（圖／慈愛動物醫院提供）

記者李依融／綜合報導

三花貓「花花」原本最喜歡追來追去，但2024年底突然走路不穩，連跳上沙發都需要喘口氣，檢查後發現牠有營養吸收異常、蛋白質流失等複合性問題，還合併了腎功能負擔，獸醫師建議採取支持性照護搭配再生醫學技術，現在的花花又願意跳到窗邊曬太陽了，雖然還在治療階段，但飼主已經相當感激有如此大的進步。

花花因為精神不佳、全身浮腫又食慾異常，飼主帶牠到慈愛動物醫院檢查，發現血液中蛋白質嚴重偏低、出現大量蛋白尿，研判是免疫性炎症引發營養吸收障礙，進而影響腎臟功能，導致急性腎損傷。面對棘手又複雜的病況，獸醫認為不能再拖，必須搶救還能挽回的腎功能，於是與飼主溝通嘗試再生療法。

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花花使用再生醫學恢復活力。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲花花原本全身浮腫，精神狀況很不好。（圖／慈愛動物醫院提供）

慈愛動物醫院獸醫師表示，在施打再生療法前，花花需仰賴部分類固醇協助，但長期使用對身體有一定的負擔，因此建議搭配幹細胞療法，透過其調節免疫與組織修復的機制，有望為花花「止損」。獸醫師提到，打了第一劑幹細胞後，花花的尿蛋白逐漸改善，「最近一次5月初回診，腎指數恢復正常，類固醇的使用量也減少到六分之一，之後會評估漸進停藥。」

現在花花的精神跟食慾明顯回升，體態也逐漸恢復，飼主回憶花花剛生病的那段期間非常不捨心疼，「那段時間真的很辛苦，花花精神不好、垂頭喪氣，但牠現在又願意跳到窗台上曬太陽了，真的像奇蹟一樣。」目前花花仍持續定期回診，類固醇能停藥的話，那就是療程最完美的句點。

花花使用再生醫學恢復活力。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲花花目前類固醇使用以減少至六分之一，期待停藥的那天正式結束療程。（圖／慈愛動物醫院提供）

慈愛動物醫院獸醫師提到，再生醫學近年在動物醫療領域作為支持照護的一環，提供有需要的毛孩另一種溫和的選擇，「在花花身上能看到它的效果，不過仍有個體差異，所以務必由專業獸醫師評估，量身設計最適合的方式。」獸醫師也說，花花的故事正提醒大家，每天耐心陪伴毛孩，也是第一時間觀察到健康狀況變化的重要方法，如果發現毛孩精神下降、行動遲緩或其他健康警訊，建議及早諮詢獸醫。

花花使用再生醫學恢復活力。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲在飼主的陪伴與耐心觀察下，發現了花花的異樣並及時送醫。（圖／慈愛動物醫院提供）

慈愛動物醫院台中總院將在17日舉辦再生醫學講座，由專業獸醫師團隊解說再生醫學的原理，並搭配實際案例，希望提供飼主更多新的知識與治療方法，讓毛孩在需要的時刻得到更多協助，維持良好的生活品質。

花花使用再生醫學恢復活力。（圖／慈愛動物醫院提供）

【再生醫學講座台中場-活動資訊一覽】

地點：台中市大里區國光路二段539號
日期：5月17日（星期六）

活動場次：
上午場 10:30－11:30
下午場 13:30－14:30
※請於講座活動前10分鐘完成報到

網路報名連結：https://lihi.cc/eCqzm
諮詢專線：(04)2406-6688
慈愛官網：https://www.lkah.com.tw/
慈愛台中總院Facebook：https://www.facebook.com/LKAHTaiwan/

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花花使用再生醫學恢復活力。（圖／慈愛動物醫院提供）

【三家總院 24 小時全年無休，提供日夜間醫療照護】

台北總院｜臺北市大同區寧夏路1號 ｜☎ (02) 2550-6968
台中總院｜臺中市大里區國光路二段539號 ☎｜(04) 2483-0678
台南總院｜臺南市西門路一段473號 ｜☎ (06) 214-2345
慈愛動物醫院其他據點查詢 https://www.lkah.com.tw/hospitals
 

關鍵字： 慈愛動物醫院再生醫療三花貓幹細胞治療免疫性炎症營養吸收障礙腎貓貓腎衰竭

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