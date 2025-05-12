三花貓免疫性炎症影響腎功能　再生療法讓牠再次跳窗台曬太陽

▲花花突然不對勁，飼主送醫才發現病況複雜須及時處理。（圖／慈愛動物醫院提供）



記者李依融／綜合報導

三花貓「花花」原本最喜歡追來追去，但2024年底突然走路不穩，連跳上沙發都需要喘口氣，檢查後發現牠有營養吸收異常、蛋白質流失等複合性問題，還合併了腎功能負擔，獸醫師建議採取支持性照護搭配再生醫學技術，現在的花花又願意跳到窗邊曬太陽了，雖然還在治療階段，但飼主已經相當感激有如此大的進步。

花花因為精神不佳、全身浮腫又食慾異常，飼主帶牠到慈愛動物醫院檢查，發現血液中蛋白質嚴重偏低、出現大量蛋白尿，研判是免疫性炎症引發營養吸收障礙，進而影響腎臟功能，導致急性腎損傷。面對棘手又複雜的病況，獸醫認為不能再拖，必須搶救還能挽回的腎功能，於是與飼主溝通嘗試再生療法。

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▲花花原本全身浮腫，精神狀況很不好。（圖／慈愛動物醫院提供）



慈愛動物醫院獸醫師表示，在施打再生療法前，花花需仰賴部分類固醇協助，但長期使用對身體有一定的負擔，因此建議搭配幹細胞療法，透過其調節免疫與組織修復的機制，有望為花花「止損」。獸醫師提到，打了第一劑幹細胞後，花花的尿蛋白逐漸改善，「最近一次5月初回診，腎指數恢復正常，類固醇的使用量也減少到六分之一，之後會評估漸進停藥。」

現在花花的精神跟食慾明顯回升，體態也逐漸恢復，飼主回憶花花剛生病的那段期間非常不捨心疼，「那段時間真的很辛苦，花花精神不好、垂頭喪氣，但牠現在又願意跳到窗台上曬太陽了，真的像奇蹟一樣。」目前花花仍持續定期回診，類固醇能停藥的話，那就是療程最完美的句點。

▲花花目前類固醇使用以減少至六分之一，期待停藥的那天正式結束療程。（圖／慈愛動物醫院提供）



慈愛動物醫院獸醫師提到，再生醫學近年在動物醫療領域作為支持照護的一環，提供有需要的毛孩另一種溫和的選擇，「在花花身上能看到它的效果，不過仍有個體差異，所以務必由專業獸醫師評估，量身設計最適合的方式。」獸醫師也說，花花的故事正提醒大家，每天耐心陪伴毛孩，也是第一時間觀察到健康狀況變化的重要方法，如果發現毛孩精神下降、行動遲緩或其他健康警訊，建議及早諮詢獸醫。

▲在飼主的陪伴與耐心觀察下，發現了花花的異樣並及時送醫。（圖／慈愛動物醫院提供）



慈愛動物醫院台中總院將在17日舉辦再生醫學講座，由專業獸醫師團隊解說再生醫學的原理，並搭配實際案例，希望提供飼主更多新的知識與治療方法，讓毛孩在需要的時刻得到更多協助，維持良好的生活品質。

【再生醫學講座台中場-活動資訊一覽】

地點：台中市大里區國光路二段539號

日期：5月17日（星期六）

活動場次：

上午場 10:30－11:30

下午場 13:30－14:30

※請於講座活動前10分鐘完成報到

網路報名連結：https://lihi.cc/eCqzm

諮詢專線：(04)2406-6688

慈愛官網：https://www.lkah.com.tw/

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