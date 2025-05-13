黑猩猩也有「手機」　靠一招遠距傳訊還能辨識身分

▲研究發現黑猩猩透過敲擊樹幹的獨特節奏，藉此傳達自己的位置或目的地。（示意圖／pixabay）

圖文／鏡週刊

阿姆斯特丹大學音樂認知學者霍寧（Henkjan Honing）的研究團隊在《當代生物學》期刊上發表了一項引人注目的研究，該研究深入分析了黑猩猩敲擊樹幹的行為，揭示了牠們具有可辨識的節奏模式。

英國《獨立報》報導，聖安德魯斯大學的靈長類學者、研究共同作者霍貝特指出，人類創造並在社交情境中運用節奏的能力，可能在人類進化之前就已存在。本研究承襲既有發現，觀察到黑猩猩個體間存在顯著的敲擊風格差異，進一步驗證牠們的敲擊行為有節奏性。

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穿越叢林的黑猩猩習慣抓握熱帶雨林高聳的板根，牠們有時會重複敲擊，產生一種能穿透森林、遠達一公里的低頻聲音。這種敲擊被科學家視為黑猩猩遠程溝通的手段，藉此告知同伴自己的位置或目的地。黑猩猩之間會透過獨特的敲擊節奏來「報平安」或傳達彼此的位置，就像社交上的簽名一樣。每隻黑猩猩都有自己專屬的「個人節奏簽名」，藉此辨識彼此的身分。

最新研究發現，非洲黑猩猩的「鼓語」也呈現出地域性的特色。西部黑猩猩偏愛均勻的節拍，東部黑猩猩則擅長運用長短不一的敲擊，短音與長音交織，充滿變化。

研究共同作者、法國國家科學研究中心（CNRS）的靈長類學家克羅克福德（Catherine Crockford）指出，黑猩猩在敲擊樹根時具有高度的選擇性，牠們會仔細挑選特定形狀和木材種類，因為這些特性有助於聲音在茂密的叢林中傳遞更遠，推測「這種敲擊行為極有可能是牠們之間至關重要的聯絡方式。」



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