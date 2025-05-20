醫療輔助犬「Oba」安寧病房陪伴　溫暖療癒患者心靈

▲臺北榮總的人氣醫療輔助犬「Oba」（歐巴）到屏東榮總安寧病房陪伴病人 。（圖／屏東榮總提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東榮總特別邀請來自臺北榮總的人氣醫療輔助犬「Oba」（歐巴）進入安寧病房陪伴病人，輔助犬的出現讓病房增添溫暖歡樂的氛圍，搭配大德安寧療護發展基金會安寧緩和護理教育師劉曉菁，分享末期病人吞嚥照護的臨床運用，結合醫療輔助犬與吞嚥照護策略，提供個人化支持，強調尊重病人意願、強化家屬溝通與共享決策，陪伴病人以尊嚴與舒適走完人生旅程。

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安寧緩和護理教育師劉曉菁表示，進食對於末期病人而言不僅關乎營養補充，更涉及舒適與尊嚴。照護團隊需經專業評估，並與家屬協同擬定照護計畫，制定符合病人需求的進食計畫，以確保其生活品質。末期病人吞嚥照護的臨床運用內容包括由口安全且舒適進食的策略及營養評估、介護食物的使用、醫病共享決策及尊重病人意願等面向。

末期病人除了生理上的醫療照護，維持心靈上的愉悅更是生活品質提升的指標，劉曉菁老師帶來她的「助教」醫療輔助犬「Oba」（歐巴），牠是由台灣導盲犬協會及輔助犬公益基金會培養的犬隻，後來轉職成為輔助犬，歐巴個性穩定，到屏東榮總安寧病房陪伴攝護腺癌末的陳先生。

陳先生很喜歡狗狗，曾經最高紀錄同時照顧五隻流浪狗，狗狗善終後還幫忙火化入塔，這次他看到歐巴來病房笑得合不攏嘴，原本因治療導致他雙手無力，竟然可以靈活的分剝肉乾餵食歐巴，讓在場的醫護同仁為之驚喜，也展現輔助犬能減輕病人焦慮與疼痛，提供情緒支持，強化家屬陪伴感與醫護照護效能，營造溫馨氛圍。多數病人與家屬認為，輔助犬的陪伴使病人在最後階段感受到關懷與安慰。

屏東榮總院長王瑞祥院長表示，感謝臺北榮總的經驗分享，期待透過醫療輔助犬與適切的吞嚥照護策略，提升末期病人的生活品質，並以個人化照護方式提供最佳支持。提供屏東鄉親更優質的安寧療護服務，確保病人能夠在尊嚴與舒適中走完生命旅程。